Ballando con le Stelle 2018/ Tre no per Milly Carlucci: la conduttrice pronta alla battaglia di... ascolti!

Ballando con le Stelle 2018, cast e anticipazioni. Milly Carlucci pronta alla "battaglia di ascolti" con Maria De Filippi, ma c'è chi le ha detto no...

02 marzo 2018 Anna Montesano

"Questa edizione di Ballando con le stelle sarà straordinaria": le parole sono quelle di Milly Carlucci, conduttrice del noto show di RaiUno in partenza il 10 marzo in prima serata. Un cast davvero di stelle quello che Milly schiera a Ballando in questa edizione per la battaglia di ascolti più attesa dell'anno. Milly Carlucci e Ballando con Le Stelle tornano a scontrarsi con Maria De Filippi e il suo C'è Posta per te, iniziato già da alcune settimane, e il pubblico inizia già a chiedersi chi la spunterà quest'anno in fatto di share. In attesa di scoprirlo, la Carlucci svela alcune anticipazioni e novità di questa edizione, a partire dal terzo conduttore che, abbiamo scoperto, è un robot. C'è chi però ha detto "no" a Ballando con le stelle e alla proposta di Milly Carlucci. Stanco a quanto dichiara il settimanale Oggi, a rifiutare la proposta sarebbero stati: l’attrice Sandra Milo, la conduttrice Filippa Lagerback e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

NASCERANNO FLIRT A BALLANDO CON LE STELLE?

Tanti i "belli" in questa nuova edizione di Ballando con Le Stelle che potrebbero regalare al gossip e al pubblico qualche succulento scoop. Potrebbe infatti nascere qualche flirt tra una prova e l'altra: da Massimiliano Morra a Giaro Giarratana, poco noto nel piccolo schermo ma molto in tv, i belli non mancano e potrebbero fare breccia nel cuore di una delle concorrenti o insegnanti di ballo. Presto per dirlo, unica certezza al momento è la dedica che Milly Carlucci fa prima dell'inizio della trasmissione,"al mio amico appena scomparso Bibi Ballandi".

