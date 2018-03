Belen Rodriguez/ È già estate nel nuovo scatto hot della modella argentina, foto

Belen Rodriguez, news 2 marzo: la modella appare in tutta la sua bellezza in costume da bagno, in occasione della campagna pubblicitaria per il suo brand di costumi.

02 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez continua a mettere in mostra il suo fisico mozzafiato nel nuovo scatto hot da lei pubblicato su Instagram. Le sue forme sono ormai una costante di ogni suo post nei social network: il motivo in questo caso è la campagna pubblicitaria della linea Mefui, condivisa con la sorella Cecilia. Come precisa la stessa Belen (clicca qui per vedere la foto) è già tempo di sole anche se fuori la temperatura è tutto tranne che estiva, soprattutto a Milano dove la showgirl risiede insieme al piccolo Santiago. Se il suo obiettivo è quello di far parlare di sé, ancora una volta la Rodriguez ci è riuscita. La conferma arriva dai circa 250 mila likes raggiunti in poche ore, con una lunga serie di commenti da parte dei suoi lovers ai quali si aggiungono gli immancabili haters, una costante per l'argentina. Ecco solo alcune delle numerose frasi riportate: "Oltre ad e ssere bellissima e questo è evidentemente a tutti, sei proprio solare e tranquillizzante!!! Continua così!!!!" , " Non è solo la bellezza esteriore. Perché so vede, lei è una bellissima donna!! Ma è bella nella testa, bella dentro. Nell'anima".

I nuovi impegni di Belen Rodriguez e dei fratelli

Belen Rodriguez ha ottenuto il due di picche da Mediaset che le ha preferito Barbara Palombelli nella conduzione del Grande Fratello Nip. Ma anche se non presente in televisione, e non sembrano esserci progetti nell'immediato futuro, proseguono comunque le numerose campagne pubblicitarie, non ultima quella della Swarovksi, grazie alla quale circa un mese fa si era diretta nuovamente negli Stati Uniti. Anche i suoi fratelli Jeremias e Cecilia stanno vivendo un periodo di grande successo: dopo la partecipazione al GFVip entrambi sono pià che mai sulla cresta dell'onda. Se per Cecilia potrebbe arrivare presto un nuovo programma (si vocifera si tratti di Temptation Island Vip ma la voce non è confermata), Jeremias potrebbe salire sul trono di Uomini e donne il prossimo settembre se non prima. Già in passato, infatti, l'argentino aveva rifiutato la proposta di Maria De Filippi in quanto già impegnato sentimentalmente, ma ora che è libero...

