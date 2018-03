Bianca Balti, scatti hot in rete/ Assolto l'ex marito Christian Lucidi, il fotografo che li pubblicò

02 marzo 2018 Anna Montesano

Il tribunale Monocratico di Roma ha assolto Christian Lucidi dall’accusa di violazione della privacy. L'ex marito di Bianca Balti aveva pubblicato sul web alcune foto osè della ex moglie. Ripercorriamo ora tutti i fatti accaduti. Bianca Balti si era fatta fotografare dall’ex marito senza veli, la modella aveva ricordato che le foto in questione erano state scattate con il suo consenso. Finita la relazione tra i due, nel 2010, aveva trovato le sue foto sul web. Per gli scatti in questione l'attrice ha deciso di denunciare il fotografo Christian Lucidi, da cui ha divorziato lo scorso anno, prima di sposarsi nuovamente con Matthew McRae. Le foto private, inizialmente, sono state pubblicate sul sito personale di Lucidi. Poi, dopo una diffida, sarebbero scomparse dal sito e ripubblicate sul social network Tumblr. A quel punto la Balti ha deciso di presentare la querela.

Bianca Balti, storia finita con Matthew McRae?

Ma successivamente la stessa modella ha cambiato parzialmente rotta ritirando la sua costituzione di parte civile con la seguente spiegazioni: "Non ho ricevuto danni per questa vicenda. Faccio foto di nudo per il mio lavoro e alcune di queste foto sono apparse anche su Play Boy". Intanto la storia con Matthew McRae sembra essere giunta al capolinea. Da qualche tempo non compaiono infatti più gli scatti accanto social al coniuge. Il caso ha incuriosito tantissimo i fan, ma da parte della modella non vi è stata nessuna conferma o smentita ufficiale del presunto addio con il marito americano. La top model, dall'unione con Matthew McRae, ha avuto sua figlia Mia, 3 anni.

