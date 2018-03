Boss in incognito 2018/ Anticipazioni e news: Paolo Luchi 1° protagonista, conduce Gabriele Corsi

Boss in incognito 2018 debutta oggi, venerdì 2 marzo, in prima serata su Raidue. Conduce Gabriele Corsi. Paolo Luchi del Materassificio Montalese è il primo imprenditore.

02 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Boss in incognito 2018 - Gabriele Corsi

Boss in incognito, il docu-reality di Rai2, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy torna in onda oggi, venerdì 2 marzo, alle 21.20. Nel corso di quattro puntata e di una serata speciale organizzata ad Accumoli, paese colpito dal terremoto, nuovi imprenditori si metteranno alla prova calandosi nei panni dei propri operai provando sulla propria pelle cosa significa lavorare duramente per non rischiare di perdere il posto di lavoro per riuscire, ogni mese, a portare a casa lo stipendio che, spesso, non è sufficiente per realizzare tutti i sogni. Boss in incognito, giunto ormai alla quinta edizione, sarà condotto da Gabriele Corsi che raccoglie il testimone da Nicola Savino. Prima ancora, al timone del docu-reality ci sono stati Costantino Della Gherardesca e Flavio Insinna. Per la prima volta, il compito del conduttore non sarà solo quello di raccontare e gesta dei boss, ma anche di accompagnarli nella loro avventura sotto copertura. La prima puntata andrà in onda eccezionalmente di venerdì mentre dalla prossima settimana, il docu-reality andrà in onda stabilmente di giovedì.

BOSS IN INCOGNITO 2018, PRIMA PUNTATA: PAOLO LUGNU E’ IL PROTAGONISTA

Il protagonista della prima puntata di Boss in incognito 2018 è l’imprenditore Paolo Luchi del Materassificio Montalese, azienda di Pistoia che conta 240 operai e con una tradizione manifatturiera che si tramanda da più generazioni. Luchi intraprenderà una missione in incognito durante la quale incontrerà Patrizia, che lo istruirà sull’arte della vendita; Giuseppe, che lo accompagnerà nel reparto taglio del materassificio; Piera, che gli mostrerà quanto sia importante il lavoro dell’addetto al controllo qualità; Massimiliano, che provvede alle consegne dei materassi. Il boss lo aiuterà nelle consegne a domicilio scoprendo anche l’importanza del rapporto con i clienti. Infine il boss incontrerà Dora, del reparto cucitura fasce. Il boss è stato accompagnato da Gabriele Corsi che è stato presentato come il conduttore di un programma dal titolo “Ricollocati” che aiuta persone non più giovani a trovare un nuovo lavoro dopo aver perso il proprio.

GABRIELE CORSI PRONTO ALLA NUOVA SFIDA

Gabriele Corsi è pronto a condurre la quinta edizione di Boss in incognito. Si tratta di una sfida importante per il conduttore che, ai microfoni di Radiocolonna, ha dichiarato quanto sia stato emozionante il percorso fatto insieme agli imprenditori. “Emozionante, commovente e divertente al contempo. È stata una magnifica immersione nelle vite degli altri. Le persone che mandano avanti questo Paese” – ha spiegato Gabriele Corsi che ha poi svelato i punti di forza del docu-reality di Raidue – “Sia i boss che i lavoratori mettono a nudo la loro vita. Per un boss andare in incognito nella proprio azienda è un’occasione straordinaria per capire le criticità e trasformale in punti di forza. I lavoratori avranno modo di raccontare, a quello che credono un semplice concorrente di un reality, le loro paure, le loro difficoltà, le loro aspirazioni”. Per Gabriele Corsi, dunque, condurre Boss in incognito 2018 è stato un viaggio importante nel mondo delle persone che mandano avanti in Italia che tutti dovrebbero fare.

