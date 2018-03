CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 2 marzo 2018)

Corvo rosso non avrai il mio scalpo, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 2 marzo 2018. Nel cast: Robert Redford e Will Geer, alla regia Sydney Pollack. La trama del film nel dettaglio.

02 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE ROBERT REDFORD

Il film Corvo rosso non avrai il mio scalpo va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 2 marzo 2018, alle ore 16.35. Una bella pellicola di produzione americana datata 1972 che è stata diretta da Sydney Pollack, si basa su un romanzo scritto da Vardas Fisher ed è stata sceneggiata a quattro mani da Edward Anhalt e John Milius. La pellicola vede un ottimo cast di attori, tra di essi si segnalano il grande attore statunitense Robert Redford e Will Geer che rispettivamente interpretano Jeremiah Johnson e Artiglio d'Orso, di fatto i due protagonisti del film. La pellicola ascrivibile al genere dei film western, è stata prodotta dalla Warner Bros, essa, stante anche l'anzianità di produzione è stata più volte programmata all'interno dei piccoli schermi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience. Corvo rosso non avrai il mio scalpo, viene mandato nuovamente in onda questo pomeriggio, 2 marzo alle 16.35 su Rete 4. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla vita di Jeremiah Johnson, un veterano della guerra tra Messico e Stati Uniti che si è svolta alla metà del 1800. Egli vorrebbe stabilirsi sulle montagne rocciose e vivere come un classico mountain man, cacciando gli animali per assicurarsi sostentamento. Inizialmente, l'ex soldato ha qualche problema anche a causa dell'equipaggiamento inadeguato per il rigido inverno americano, per sua fortuna recupera però un fucile calibro 12 dopo il ritrovamento del cadavere congelato di un'atro mountain man. Durante la caccia al'orso conosce il capo indiano Artiglio D'Orso, fa amicizia con l'uomo anche grazie alla sua abilità nello scuoiare gli animali. Nella sua avventura per le montagne il reduce si imbatte nella tribù dei Piedi Neri, una tribù alquanto aggressiva che aveva sterminato una famiglia, lasciando in vita solamente un bimbo divenuto muto per il dolore, e la sua giovane madre. Jeremiah raccoglie con se ciò che rimane di quel nucleo familiare, come se non bastasse, al gruppo si unisce anche un'altro uomo delle montagne, un certo Del Gue, che aveva rischiato di perdere la vita proprio grazie alla crudeltà dei Piedi Neri, stante il fatto che era stato seppellito fino al collo dagli indiani. Durante il loro cammino, il gruppo intercetta un piccolo nucleo di Piedi Neri, Jeremiah vorrebbe derubarli per trarre sostentamento l'altro uomo invece li stermina senza alcuna pietà. Il film porta lo spettatore tra le tante avventure che l'ex reduce deve passare, avventure che però egli supera indenne guadagnando la stima di Artiglio D'orso che alla fine dell'inverno si stupisce come Jeremiah abbia ancora lo scalpo sulla testa. Finale dedicato all'incontro tra Jeremiah e Mano che segna Rosso uno dei gurrieri più crudeli dei Piedi Neri, quest'ultimo dopo aver cercato di uccidere per tutto l'inverno l'americano rifiuta l'ultimo scontro, e di fatto con il suo atteggiamento sancisce una sorta di alleanza non scritta con l'ex militare.

