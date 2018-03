Cake Star/ Anticipazioni quinta puntata: Damiano Carrara e Katia Follesa volano a Bologna (2 marzo)

Cake Star, anticipazioni quinta puntata: Damiano Carrara e Katia Follesa volano a Bologna per la nuova puntata che decreterà la migliore pasticceria, tutte le info.

02 marzo 2018 Valentina Gambino

Cake Star, anticipazioni quinta puntata

Siamo giunti alla quinta puntata di Cake Star, il programma di Real Time condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Dopo essersi conosciuti durante Bake Off Italia in versione Junior, l’inedita coppia si è trovata talmente bene insieme da prendere il via anche con questa nuova esperienza sul canale 31. Lui è amatissimo da grandi e piccini, con un occhio di riguardo all’America e il sorriso sornione. Anche lei riscuote enorme successo in tutte le fasce d’età, merito della sua simpatia e del suo fare rassicurante. Insieme formano un duo di tutto rispetto, in giro per le città italiane. Cake Star è in assoluto la competizione più golosa della televisione italiana. Nel corso di ogni puntata, ci saranno in sfida tre agguerritissimi pasticceri che dovranno letteralmente conquistare il palato dei giudici ma anche dei loro stessi avversari. Successivamente, questi riceveranno una votazione da 0 a 5 stelle e ogni pasticcere verrà giudicato per la pasticceria, il cabaret e il suo cavallo di battaglia, detto comunemente "pezzo forte".

Bologna è la nuova protagonista di oggi

Dopo Torino, Catania, Lucca e Bari questa volta sarà il turno di Bologna. I talenti bolognesi che si sfideranno saranno i seguenti: Ristò Pallotti di via Irnerio, Regina di Quadri di via Castiglione e Colazione da Bianca di via Santo Stefano. Chi conquisterà il titolo di miglior pasticcere bolognese? “Ho casa vicino al Corno alle Scale in un piccolo paesino che si chiama Pianaccio – raccontata Damiano Carrara – sono stato tantissime volte a Bologna, mi piace molto ed è una delle città più belle al mondo”. Ognuno dei tre concorrenti in gara, deve rispettivamente giudicare la pasticceria altrui, considerando numerosi criteri quali: le vetrine (e quindi l’esposizione) lo spazio interno del locale, il banco dei dolci e, inevitabilmente, l’assaggio dei dolci (che rappresenta la parte migliore della sfida, non trovate?). State sintonizzati, dunque, questo venerdì sera per scoprire quale, dei tre pasticcieri in gara, si sarà aggiudicato questo dolcissimo (quanto ambito) titolo. Vi ricordiamo che le puntate potranno essere recuperare anche online sul portale ufficiale di DPlay.

