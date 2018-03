Chi è Brunella Tajani/ La moglie di Antonio sarà First Lady dopo le elezioni?

Brunella Tajani sogna di riportare il marito in discoteca e intanto lo tiene in forma con verdure, proteine e poca basta, ecco le curiosità sulla moglie di Antonio Tajani

02 marzo 2018 Hedda Hopper

Antonio Tajani

Ex insegnante di educazione fisica, una donna distinta alla soglia dei 60 anni, Brunella Tajani ha saputo essere la spalla di un uomo che di carriera politica ha le spalle ne ha davvero tanta. I due si sono conosciuti durante un'uscita con una comitiva comune di amici ed è stato lui a farle il bacia mano e poi a corteggiarla come un vero uomo di un tempo avrebbe saputo fare. Lei sogna di portarlo a ballare in discoteca come un tempo ma adesso Antonio Tajani è un uomo tutto d'un pezzo che si dedica alla sua amata politica e alla famiglia visto che Brunella gli ha regalato due figli. E' lei che si occupa della casa e della famiglia ed è lei la misteriosa "nutrizionista" che tiene a stacchetto il marito. Lei stessa ha confermato di fare pasta poco condita e poche volte a settimana e di far prevalere nella loro dieta verdure e proteine, è così che i due si tengono in forma. Forse l'apice lo raggiungeranno proprio con l'elezione a premier alle prossime elezioni politiche e poi finalmente potranno tornare a godersi la vita tra discoteche e viaggi?

DALLA DIETA SANA ALLA DISCOTECA, ECCO LE CURIOSITÀ SULLA POSSIBILE FIRST LADY

"I giornali lo hanno capito già ma io non mi vogliono pronunciare perché ho promesso che non lo farò almeno fino alla vittoria il giorno delle elezioni". Così Silvio Berlusconi ha parlato del possibile candidato premiere di Forza Italia alle prossime elezioni. Il Presidente è incandidabile secondo la legge Severino ma questo non gli ha impedito di metterci la faccia e chiamare a raduno tutti i suoi elettori in nome di una nuova Forza Italia. Lui si è presentato come capo della forza politica ma, naturalmente non come candidato premier, ed è qui che entra in gioco proprio il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Lo stesso Silvio Berlusconi a Matrix ieri sera ha sottolineato il fatto che il suo candidato ricopre una carica importante nel Parlamento europeo e alla fine ha rivelato che si tratta proprio di Antonio Tajani e lo stesso tweet di quest'ultimo ha poi confermato la cosa con tanto di "sì" ufficiale. Al fianco di Tajani è pronta a schierarsi la moglie, Brunella, come possibile First Lady italiana.

