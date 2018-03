Danilo Brugia e Alessia Izzo/ Grande amore e la figlia di Biagio: la dichiarazione a Storie Italiane

Danilo Brugia e Alessia Izzo innamorati pazzi: l'attore e la figlia di Biagio Izzo raccontano il loro grande amore ai microfoni del programma Storie Italiane.

Danilo Brugia e Alessia Izzo

Belli, innamorati, uniti e molto complici. Danilo Brugia e Alessia Izzo si sono mostrati così al pubblico di Storie Italiane, il programma di Raiuno, condotto da Eleonora Daniele. L’attore e la compagna hanno parlato del loro grande amore che dura ormai da un anno e mezzo e che rende entrambi estremamente felici. Danilo, dopo un matrimonio finito e due figli, accanto alla figlia di Biagio Izzo che è anche una registra teatrale, ha ritrovato la serenità e la fiducia nell’amore. A sostenere la coppia c’è proprio Biagio Izzo che, sin dall’inizio della storia tra la figlia e l’attore ha mostrato un certo entusiasmo. Ai microfoni di Eleonora Daniele, Danilo Brugia ha confermato di avere un sostenitore nel suocero che più volte si è detto orgoglioso di averlo in famiglia. Un amore vero, passionale e sempre più profondo quello che unisce Danilo e Alessia che sognano anche un figlio. Galeotto per l’inizio del loro amore è stato uno spettacolo teatrale: lui era uno dei protagonisti mentre lei era l’aiuto regista. Da quel giorno è passato un anno e mezzo e i due non si sono più lasciati.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI DANILO BRUGIA AD ALESSIA IZZO

Alessia Izzo non nasconde di essere profondamente innamorata di Danilo Brugia al punto da seguirlo anche a quattro mila metri d’altezza. L’attore, infatti, amante della montagna, ha portato con sé la compagna che ha accettato di sfidare il freddo e la neve solo per amore. Al termine dell’intervista concessa a Storie Italiane, Danilo Brugia si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la compagna. “Sei l’amore della mia vita, mi regali serenità, sorrisi e che mi ama con tutta se stessa. Sei una donna che rispetta i miei figli. Sin dal primo giorno ti ho detto che loro vengono prima di tutto e tu sei entrata in punta di piedi. Sei una donna rispettosa, mi fido profondamente di te e ti amo”, ha detto l’attore ad un’emozionata Alessia Izzo.

