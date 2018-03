EVA HENGER/ Rilancia le accuse contro Amaurys Perez: "Le sue dichiarazioni sono false" (Isola dei famosi 2018)

Eva Henger ha lanciato una nuova accusa contro Amaurys Perez nel corso dell'ultimo appuntamento di Casa Sigorini. Il naufrago ha mentito, difendendo pubblicamente Magnolia?

02 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Eva Henger

Eva Henger continua ad essere una spina nel fianco per L'Isola dei famosi 2018, con una serie di dichiarazioni nei confronti della produzione e degli altri ormai ex compagni di avventura. Nella diretta dello scorso martedì è tornato alla ribalta l'ormai famoso canna-gate con gli isolani che ancora una volta hanno confermato di non avere visto nulla di compromettente per quanto riguarda Francesco Monte. Uno in particolare, Amaurys Perez, ha lanciato una vera frecciatina a Eva Henger, affermando: "Dissi a Eva che avrebbe dovuto parlare per sè. Prenditi le tue responsabilità Eva, non infangare il mio nome. Se hai annusato questa grande cosa, vai per la tua strada. Sono tre anni che lavoro per Magnolia e non sputo nel piatto dove mangio". Parole che hanno confermato l'ottimo rapporto tra Amaurys e la produzione del reality show, ma sulle quali la Henger ha avuto qualcosa da ridire nell'ultima puntata di Casa Signorini.

Eva Henger smaschera Amaurys Perez a Casa Signorini

Ospite di Casa Signorini, Eva Henger ha continuato ad esprimere i suoi dubbi sulle dichiarazioni degli altri naufraghi de L'Isola dei famosi 2018. L'oggetto del contendere questa volta è stato Amayrys Perez che lo scorso martedì aveva ufficialmente difeso la produzione. Secondo l'attrice però anche lui ha mentito, come confermato dalle dichiarazioni da lui fatte nelle prime settimane in Honduras. A quanto pare il suo rapporto non è stato tanto idilliaco con Magnolia come vuole far credere. La Henger ha infatti precisato: "Lui dice che con Magnolia si trova bene, però per una settimana abbiamo subito le sue lamentele riguardo l'altro reality che ha fatto, Pechino Express. Amaurys continuava a dire che da quella trasmissione hanno fatto uscire sua moglie come una tiranna e lui come una persona debole, che non riusciva a reagire con la moglie. Si lamentava continuamente. Diceva che in realtà aveva vinto lui e la moglie, che avevano superato un ostacolo in un risaio e che quando sono arrivati al traguardo altri concorrenti erano già lì, perché la produzione aveva dato loro una mano".

