Fabrizio Corona/ Ritorno sui social dopo il carcere a suon di “Adalet”: lo scatto con le manette ai polsi

Fabrizio Corona, fuori dal carcere il ritorno sui social nonostante le disposizioni del giudice: l'ultimo scatto con le manette ai polsi e l'immancabile motto Adalet.

La scarcerazione di Fabrizio Corona avvenuta nei giorni scorsi, ha avuto una grande eco mediatica. In tanti, infatti, aspettavano il ritorno a casa dell'ex re dei paparazzi, ritenendo ingiusta la sua detenzione, spesso paragonata al trattamento meno severo affidato ad altri detenuti per reati decisamente più gravi rispetto a quelli a lui contestati. Il ritorno in libertà, sebbene sia limitato da tutta una serie di disposizioni dei giudici, ha rappresentato anche maggiore spazio sui social, nonostante una delle condizioni imposte dal Tribunale di Milano abbia a che fare proprio con la sua presenza nel mondo virtuale. Ma l'imprenditore di origine catanese, si sa, spesso non riesce a resistere e già poche ore dopo essere entrato in possesso dei suoi dispositivi, ha voluto postare su Instagram un filmato nel quale ripercorre attraverso immagini il suo percorso sia dentro che fuori il carcere, dando spazio a quello che ormai sembra essere il suo motto (e per alcuni il suo nuovo marchio), ovvero "Adalet". I successivi due post che hanno fatto seguito al video, effettivamente sono stati postati a firma del suo staff ma il tema centrale sembra essere sempre il medesimo #Adalet, ovvero "giustizia".

FABRIZIO CORONA, L’ULTIMO SCATTO SOCIAL

Con pochi scatti postati sulla sua seguitissima pagina Instagram, Fabrizio Corona sta ripercorrendo insieme ai suoi follower le tappe che hanno segnato al tempo stesso anche il suo cambiamento fisico. Ieri era comparso un post che lo vedeva con addosso una felpa rossa con la scritta nera Adalet, capello ordinato e occhiali da sole, oltre all'immancabile sigaretta tra le mani. Oggi, invece, sul medesimo profilo è stata postata una nuova foto che immortala sempre l'ex re dei paparazzi, con manette ai polsi, capelli rasati, classici occhiali da sole ma un motto che non manca mai, quello che fa riferimento al movimento di protesta turco fondato negli anni '60 e che significa proprio "giustizia". Una parola che a quanto pare piace particolarmente Corona e che continua ad inseguire nonostante il suo attuale ritorno in libertà, fuori dalle mura del carcere di San Vittore. "Combatti SEMPRE a testa alta per i Tuoi Diritti. #Adalet", è il messaggio firmato dal suo staff. Una sorta di augurio che sembra essere destinato allo stesso Corona ma anche a tutti i singoli utenti che lo sostengono con affetto. E se in tanti sottolineano il fatto che non abbia perso tempo a violare le regole del giudice, sono soprattutto i messaggi di vicinanza ad arricchire lo spazio destinato ai commenti.

