Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5/ L'easter egg che non si aspettava prima dell'intervista a Silvio...

Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5 con un servizio su Silvio Berlusconi in cui compare anche Barbara D'Urso. L'easter egg che non si aspettava prima dell'intervista, cosa succederà?

02 marzo 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci, Mattino 5

Colpo di scena per la conduttrice di Mattino 5 che oggi sicuramente porterà a casa rabbia e delusione o forse tanta invidia e voglia di strozzare qualcuno. Chi segue Mattino 5 sa bene che tra la bionda conduttrice del contenitore del mattino e Barbara D'Urso non scorre di certo buon sangue e questo si trasmette anche alla linea editoriale del suo programma soprattutto quando si parla di gossip. Federica Panicucci riprende tutti gli argomenti del giorno prima, parla di Alessia Marcuzzi e dell'Isola dei Famosi, rimanda in onda i servizi di Striscia la Notizia e anche quelli di altri programmi di cui si parla di gossip ma mai, e diciamo mai, cita Barbara D'Urso nonostante importanti esclusive come la macchina della verità a cui Eva Henger si è sottoposta. E oggi? Un easter egg ha messo a dura prova il suo fegato e tutti in quel momento avrebbero voluto essere in studio per raccogliere un altro possibile fuori onda ai danni di chi?

FEDERICA PANICUCCI TRADITA A MATTINO 5?

Poco prima della lunga intervista con Silvio Berlusconi protagonista, un servizio ha messo insieme le ultime fatiche del cavaliere e, in particolare, una delle sue giornate tipo in campagna elettorale. Tra le immagini raccolte tanti bagni di folla, la sua nuova compagna, sorrisi, abbracci ma anche l'intervista che il Cavaliere ha rilasciato a Barbara D'Urso domenica scorsa. Sicuramente a Federica Panicucci sarà venuto un colpo nel vedere la sua odiata rivale in onda proprio nel suo programma e in un momento in cui lei stessa aveva preso la parola. I fan si sono subito mobilizzati in rete per fare dell'ironia sulla questione, ma cosa avrà pensato la Panicucci di questo tradimento? Era davvero consapevole di quello che sarebbe andato in onda?

