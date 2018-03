Franco Terlizzi/Selvaggia Lucarelli: "Nell'ambiente mafioso è Francone dell'Hollywood" (Isola dei Famosi 2018)

Nuove accuse su Franco Terlizzi che dopo l'etichetta di omofobo dovrà difendersi anche su quella di mafioso datagli da Selvaggia Lucarelli. Ecco i dettagli

02 marzo 2018 Hedda Hopper

Franco Terlizzi

Franco Terlizzi nuovamente nella bufera. Se nei giorni scorsi si è parlato molto di lui e delle possibili accuse di omofobia che gli sono piovute addosso adesso tocca ad un altro tema scottante. Franco Terlizzi è uno dei giganti di questa Isola dei Famosi 2018 ma la famiglia e, in particolare, i figli, stanno lottando molto per tenere pulita la sua immagine tra scuse pubbliche e difese a cominciare da quello che è successo al ritorno in Italia di Craig Warwick che lo ha chiaramente accusato di omofobia riportando alcune frasi, vere o presunte che siano, che il pugile gli diceva durante la notte in tenda pregandolo di stare lontano da lui visto a causa della sua omosessualità. Il figlio Michael ha affrontato l'argomento in vari studi televisivi spiegando che si tratta solo di battute divertenti visto che suo padre conosce ed è amico di molto omosessuali. Chiuso l'argomento sembra che stia arrivando la tempesta e questa volta a lanciare l'amo è Selvaggia Lucarelli che dalle pagine di Rolling Stones fa delle accuse chiare al naufrago.

LE ACCUSE DI SELVAGGIA LUCARELLI

In particolare, la blogger ha accusato il naufrago di essere noto anche negli ambienti mafiosi e di essere noto anche come "Francone dell'Hollywood". In particolare, la Lucarelli scrive: "Non è proprio un uomo qualunque [...] Francone non è stato solo un pugile ma anche il responsabile della sicurezza della discoteca Hollywood per conto di Francesco Piccolo, considerato luogotenente del clan Flachi, ovvero ‘ndrangheta . Era amico di Giuseppe Flachi (ora in carcere per mafia ed erede di Vallanzasca), fu pizzicato in numerosi incontri con esponenti della malavita (talvolta organizzati da lui) e in numerose intercettazioni agli atti di varie inchieste". La Lucarelli continua dicendo che il pugile ha molti collegamenti con la criminalità organizzata e che lei stessa ha contatto Mediaset per avere delucidazioni sulla scelta fatta durante i casting ma ancora una volta è su Magnolia che viene scaricato il barile, è quest'ultima che si è occupata della formazione del cast di questa edizione: "Ho sentito comunque gli autori e mi hanno detto che il casting lo ha fatto Magnolia. A questo punto sarebbe interessante sapere da Magnolia come è arrivata al nome di Francone dell’Hollywood”.

© Riproduzione Riservata.