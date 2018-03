Fratelli di Crozza/ Anticipazioni: come si vota il 4 marzo? Il Rosatellum

Fratelli di Crozza torna in onda oggi, venerdì 2 marzo, alle 21.25 sul Nove. In vista delle elezioni del 4 marzo, Maurizio Crozza chiarisce le idee al pubblico sul Rosatellum.

02 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza, il programma di Maurizio Crozza, torna in onda oggi, venerdì 2 marzo, alle 21.25 sul canale 9. Come anticipa la pagina ufficiale del programma, al centro del nuovo appuntamento live ci saranno le prossime elezioni politiche. Domenica 4 marzo, infatti, tutti gli elettori saranno chiamati ad esprimere il proprio voto scegliendo il partito che guiderà l’Italia nei prossimi cinque anni. Nell’ultimo giorno della campagna prima del silenzio elettorale, Maurizio Crozza cercherà, con la sua vena ironica e i suoi monologhi di chiarire la situazione politica italiana. “Come si vote il 4 marzo? ?? Che confusione, meno male che c'è Crozza a chiarirci le idee sul Rosatellum! Fratelli Di Crozza torna domani alle 21.25 sul NOVE”, si legge sulla pagina ufficiale del programma. La scorsa puntata è stata seguita da 1.200.000 telespettatori con il 4,8% di share: quella di questa sera, dedicata alle elezioni, riuscirà a portare a casa un risultato migliore?

FRATELLI DI CROZZA, COME VEDRE IN STREAMING LA PUNTATA

La nuova puntata di Fratelli di Crozza può essere seguita in diretta questa sera, a partire dalle 21.25 sul canale 9. Il programma di Maurizio Crozza, però, può essere seguito anche in streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia. Basta collegarsi al sito internet o scaricare l’apposita applicazione. Chi, invece, non riesce a seguire la puntata in diretta, dal giorno successivo potrà guardare la replica sul canale apposito Dplay dedicato allo show. Nell’apposita sezione, oltre alle varie puntate, è possibile guardare i singoli sketch, contenuti inediti e speciali. Sono tante, dunque, le possibilità per non perdere i monologhi di Maurizio Crozza dedicati al quadro politico italiano.

© Riproduzione Riservata.