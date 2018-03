Giorgio Manetti/ Uomini e donne, dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani

Giorgio Manetti finisce sotto accusa per via di quello che è successo a Uomini e donne: dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani e ai suoi strani avvicinamenti, cosa vuole davvero?

02 marzo 2018 Hedda Hopper

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Il trono over di Uomini e donne chiude questa settimana un po' bagnata e gelida e non solo per la neve in gran parte del Centro e Nord Italia ma anche per via di quello che è successo nello studio del programma di Maria De Filippi. Al centro delle polemiche ancora una volta ci sono i soliti noti del programma a cominciare da Gemma Galgani (bagnata da Tina Cipollari con una sorta di gavettone artigianale) e Giorgio Manetti. Ancora una volta l'ombra di quello che l'ha legato ad Anna Tedesco si è allungata sul percorso del gabbiano toscano con varie accuse rilanciate proprio dalla dama torinese con la quale ha condiviso un paio di anni della sua vita. Nelle scorse settimane la dama è tornata all'attacco convinta di poterlo riconquistare (presunte liason con Anna Tedesco e con Tina Cipollari permettendo) ma lui ha chiaramente detto di no salvo poi starle vicino, abbracciarla, baciarla e sostenerla nei momenti no.

Proprio questo suo doppio modo di fare è finito sotto accusa da parte di Gianni Sperti che proprio nelle puntate di ieri e di oggi del trono over ha detto la sua sul suo comportamento. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio l'interesse di Giorgio Manetti per la dama torinese. Mentre i due discutevano (tanto per cambiare) è intervenuta anche Tina ed è stato allora che l'opinionista ha lasciato lo studio per poi rientrare e svuotare mezza bottiglietta d'acqua sulla testa di Gemma Galgani. Mentre Maria invita i senior a ballare, Giorgio si è avvicinato a Gemma che in quel momento stava asciugando i capelli e gli indumenti bagnati. Proprio questo gesto ha dato noia a Gianni Sperti che adesso vorrebbe sapere dal gabbiano toscano il perché di questo gesto. Giorgio si è infuriato facendo notare che qualsiasi cosa faccia non vada bene, oggi tornerà sull'argomento proprio grazie a Gemma?

