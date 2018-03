Grande Fratello Nip 2018, chi sarà la conduttrice?/ I casting e i consigli di Malgioglio

Grande Fratello Nip 2018, il reality in partenza ad aprile. Barbara Paolobelli conduttrice (quasi certa). I consigli di Cristiano Malgioglio per i casting

02 marzo 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Nip

Sembra essere ormai certa la partenza del Grande Fratello Nip 2018 ad aprile. L'amatissimo reality di Canale 5 torna nella sua versione "classica" e lo fa con tantissime novità, a partire dalla conduttrice che non sarà Alessia Marcuzzi, nè Ilary Blasi. Il settimanale Chi ne è certo e conferma le indiscrezioni che vorrebbero alla conduzione Barbara Palombelli, noto volto di Forum. È proprio lei a soffiare il posto alla più quotata Belen Rodriguez e a Barbara D'Urso. Nulla però è ancora stato confermato dalle fonti ufficiali quindi non è da escludere un colpo di scena dell'ultimo minuto che potrebbe smentire l'arrivo della Palombelli. Oltre al nome della presunta conduttrice, ben poco si sà al momento sulla nuova edizione del Grande Fratello Nip. Ancora presto per scoprire quali saranno i concorrenti, visto che al momento i casting sono ancora aperti e nel pieno del loro lavoro.

LE DATE DEI CASTING E UN CONSIGLIO...SPECIALE!

La macchina del Gf si è rimessa in moto e spera di conquistare gli stessi ascolti fatti dalla versione Vip, arrivata alla sua seconda edizione. Ma quali sono i criteri per essere scelti come concorrenti? A svelarli, in un simpatico video postato sulla pagina Facebook ufficiale del programma, è Cristiano Malgioglio. "Ho una notizia stupenda da darvi - esordisce il paroliere - tra non molto inizierà il Grande Fratello, volete partecipare? Allora dovrete essere simpatici, ironici, molto molto educati, dovete saper cucinare come me, fare la pizza come me, magari ballare come me" scherza Malgioglio. Intanto i casting sono ancora in atto: i prossimi si terranno sabato 3 marzo dalle 15 a Livorno, al Centro Commerciale Fonti del Corallo; Venerdì 9 Marzo a partire dalle 17 all'Atena Caffè di Lizzanello (Le); Sabato 10 Marzo alle 15 al Centro Commerciale Katané a Catania.

