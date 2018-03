IL RACCONTO DEI RACCONTI/ Su Rai Movie il film con Salma Hayek (oggi, 2 marzo 2018)

Il racconto dei racconti, ilf ilm in onda su Rai Movie oggi, venerdì 2 marzo 2018. Nel cast: Salma Hayek, Vincent Cassel e John C. Reilly, alla regia Matteo Garrone. Il dettaglio.

02 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST SALMA HAYEK

Il film Il racconto dei racconti, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 2 marzo 2018 alle ore 23.15. Una pellicola fantastica dal titolo originale Tale of tales che è stata prodotta nel 2015, diretta da Matteo Garrone (Gomorra, L'imbalsamatore, Primo amore) e interpretata da Salma Hayek (Frida, Dal tramonto all'alba, Un week end da bamboccioni), Vincent Cassel (La bella e la bestia, Il cigno nero, Jason Bourne) e John C. Reilly (Fratellastri a 40 anni, Work hard - La storia di Dewey Cox, Gangs of New York). Si tratta del primo film in lingua inglese del regista, ed è stato tratto dal libro Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, raccolta di 50 fiabe in lingua napoletana edita nel 1634. Il film Il racconto dei racconti - Tale of tales, viene trasmesso nella seconda serata di oggi, venerdì 2 marzo, alle ore 23.15. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL RACCONTO DEI RACCONTI, LA TRAMA DEL FILM

Il film è costruito dall'intrecciarsi di diversi episodi. I regnanti di Selvascura vorrebbero tanto mettere al mondo un erede al trono, ma questo è impossibile perchè la regina (Salma Hayek) è sterile. A palazzo si presenta uno stregone, che promette loro di trovare una ricetta in grado di far restare incinta la donna. La regina dovrà mangiare il cuore di un drago, cucinato in un modo particolare da una vergine. Il re (John C. Reilly) si lancia subito in un lago abitato da un gigantesco drago e riesce ad ucciderlo. Proprio mentre sta riemergendo però il re viene colpito dall'ultimo spasmo muscolare del drago. Il cuore viene recuperato, ma il re muore in seguito alla ferita. Una vergine cuoce il cuore di drago secondo la ricetta e poi lo consegna alla regina. Questa rimane subito incinta. Anche la cuoca, che aveva respirato i vapori della cottura, rimane incinta. La gestazione è velocissima e le donne partoriscono poco dopo. Alcuni giorni dopo viene celebrato il funerale del re, a cui sono presenti la regina e la cuoca, entrambe con i loro bambini appena nati. Alla cerimonia assistono anche il re di Altomonte (Toby Jones) e il re di Roccaforte (Vincent Cassell). Alcuni anni dopo il re di Altomonte viene infastidito da una pulce. Invece di ucciderla, però, il re si affeziona alla creaturina e comincia a nutrirla con il suo stesso sangue. La pulce cresce sempre di più, finchè il re è costretto a nutrirla a bistecche. la pulce cresce ancora, fino a diventare gigantesca. Proprio a causa della sua stessa mole, però, un giorno l'animale muore. Il re decide quindi di esporre la pelle in pubblico e concedere la mano della figlia Viola (Bebe Cave) a chiunque indovini di che animale si tratti. Il re è comunque sicuro che nessuno possa indovinare, quando a corte si presenta un gigantesco orco che, grazie al suo fiuto, riconosce subito la pulce.

