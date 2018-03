IL SEGRETO/ Anticipazioni 2 marzo: Saul si risveglia e trova al suo fianco Donna Francisca

Anticipazioni Il Segreto, puntata 2 marzo: Sual si risveglia dal coma a Donna Francisca è al suo fianco, di tenere molto alla sua salute e a quella del fratello Prudencio.

La preoccupazione per le sorti di Marcela sarà grande protagonista della puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30. In essa, la moglie di Matias sarà ancora incoscente, costretta a lottare tra la vita e la morte insieme al bambino che porta in grembo. Il marito sarà al suo fianco e non si darà pace per quanto accaduto anche se dovrà tenere per sé questo stato d'animo: Emilia, infatti, continuerà a chiedere spiegazioni con insistenta, decisa a scoprire per quale motivo il figlio fosse stato lontano da casa, facendo preoccupare Marcela fino a quel punto. Ma Matias continuerà a tecere la verità anche se le sue parole non convinceranno affatto Emilia, che da tempo sospettava in un ritorno di fiamma tra lui e Beatriz. Mentre le sorti di Marcela e del bambino che porterà in grembo saranno ancora preoccupanti, alla villa ci sarà spazio per una buona notizia...

IL SEGRETO: IL RISVEGLIO DI SAUL

Dopo l'atto di eroismo che ha salvato la vita di Donna Francisca, il nuovo protagonista de Il Segreto Saul non si è più risvegliato: trasportato alla villa per tutte le cure del caso, è rimasto in coma diversi giorni a differenza del fratello Prudencio che si è subito ripreso. Ma finalmente anche l'altro giovane Ortega darà dei segni di miglioramento e si risveglierà dal coma: troverà al suo fianco, con grande sorpresa, proprio la Montenegro che lo accudirà come un vero figlio. Nonostante la preoccupazione del ragazzo, la ricca signora metterà subito le cose in chiaro con lui dicendogli che potrà restare alla villa fino a quando lui e Prudencio si saranno completamente ristabiliti. L'affetto della Montenegro per i suoi due eroi apparirà sempre più evidente: sarà questo l'inizio di una nuova amicizia? Severo venderà la pasticceria a Gracia, convinto che la donna possa portare avanti nel migliore dei modi gli affari in precedenza avviati da Candela. Quale sarà il suo prossimo passo?

