IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni del 2 marzo 2018: Luisa ad un passo dal matrimonio?

Immaturi la serie, anticipazioni del 2 marzo 2018, in prima tv assoluta. Nuove notizie shock per i protagonisti. Claudia perdonerà Piero? Virgilio lascerà Doriana?

Immaturi la serie, in prima Tv su Canale 5

IMMATURI LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 2 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Immaturi la serie in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Serena ha un brutto colpo quando scopre che il marito è ritornato in città. Subito dopo viene raggiunta da Gigi, che si dimostrerà furioso nel vedere la donna che ama sfuggirgli di mano. Per questo l'autista inizierà a bere sempre di più, tanto da finire per fare delle scenate di gelosia a Serena anche di fronte al marito. Quest'ultimo lo colpirà poi in pieno volto con un pugno. Intanto, Piero continua a frequentare il suo solito giro di fidanzate, ma sente che gli manca qualcosa. Doriana invece decide di dare una possibilità a Virgilio, scusandosi per la reazione avuta in precedenza. Virgilio sarà felice di poter avere un appuntamento con la ragazza e si sentirà quasi come un adolescente. Avrà inoltre modo di incontrare la moglie per prelevare alcune cose dal loro appartamento e si ritroverà di fronte ad una donna del tutto diversa, più serena e incline allo scherzo. Quasi com'era nei primi anni del loro matrimonio.

Intanto, Lorenzo viene colpito da una forte febbre e rifiuta di vedere chiunque. Luisa rimane perplessa al suo atteggiamento, ma decide di dare retta alle parole dell'amica, che crede si tratti solo di emozione. Dopo diversi giorni, Lorenzo decide di rivedere Luisa e di dichiararsi apertamente, ma vuole prima incontrare la donna che sta frequentando e chiudere tutto con lei. Convinta di essere stata ingannata, Luisa decide di seguire Lorenzo ed assiste grazie alla vetrata del ristorante all'incontro con la rivale, ma finisce per travisare tutto. Quando Lorenzo la rivede, felice di poter stare finalmente con lei, sceglie di rivelargli che Flavio è tornato e che intende fare le cose sul serio. Sabino invece scopre che la madre si trova in una città vicina e decide di rivederla, ma è così nervoso che litiga con Lucrezia ed i due si lasciano. Gigi non reagisce bene alla notizia, ma decide comunque di accompagnare il figlio dalla madre. Una volta di fronte alla donna, Sabino non riesce a rivelarle la verità sulla propria identità e preferisce ritornare sui propri passi. Nel frattempo, il marito di Serena fa di tutto per riconquistarla, persino creare un'atmosfera romantica in camera da letto. Anche se le dice di amarla, la donna sente che il suo sentimento nei suoi confronti è ormai finito da tempo. Francesca invece fa il passo successivo con Daniele, che intanto ha rivisto il padre e che è ricaduto ancora una volta nel vortice del gioco. Anche per Piero le cose non vanno meglio, soprattutto quando si accorge che le cose con Claudia stanno diventando sempre più serie. Per questo decide di allontanarsi per qualche tempo, ma poi cambia di nuovo idea. I due decidono quindi di rivedersi, ma Claudia fa l'errore di voler fare una sorpresa al dj. Scopre così i giocattoli per bambino che Piero ha lasciato in auto per nascondere i propri inganni.

ANTICIPAZIONI DEL 2 MARZO 2018, EPISODIO 7

Nel nuovo episodio, i sentimenti e i tira e molla saranno all'ordine del giorno. Dopo essere stato spinto verso una strada senza uscita, il pilota deciderà infatti di chiedere a Luisa di sposarlo. La donna tuttavia scoprirà che Flavio le ha mentito tutto il tempo e che non esita a tradirla ogni momento. Piero invece sarà impegnato a conquistare ancora una volta Claudia, che questa volta sembra voler chiudere definitivamente la loro relazione. Nei pensieri della docente del resto c'è Simona e le sue cure, motivo per cui non si può concedere altre distrazioni. Anche Serena dovrà valutare bene il suo matrimonio. Anche se il marito si è dimostrato pentito, è confusa su quale debba essere il suo futuro. Al fianco di un uomo che non ama e che può garantirle un equilibrio economico, oppure al fianco di Gigi, dalla parte dell'amore e della serenità? Per Serena i colpi di scena non sono di certo finiti: scoprirà di essere rimasta incinta. Di chi è il figlio? Di Gigi oppure del marito?

© Riproduzione Riservata.