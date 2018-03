Isola dei Famosi 2018/ Notte bollente tra due naufraghi: spuntano nuovi dettagli5

Isola dei Famosi 2018, spuntano nuovi dettagli sulla notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.

02 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018

Spuntano nuovi dettagli sulla notte di passione che due naufraghi impegni dell’Isola dei Famosi 2018 avrebbero trascorso in Honduras. A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi che ha scritto: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”. Sulla vicenda, il giornalista Valerio Palmieri, collaboratore di Alfonso Signorini, all’interno del programma Ultime dall’Isola, condotto da Emanuela Gentilin e in onda su Mediaset Extra, sul succulento gossip, ha detto: “Dovrebbero dirlo gli altri, altrimenti non sapremo mai come sono andate davvero le cose”. I rumors, così, sull’identità dei due naufraghi coinvolti nello scoop continuano. I concorrenti dell’isola, ancora in gara, già impegnati e, in alcuni casi con figli, sono Amaurys Perez, Alessia Mancini, Nino Formicola, Elena Morali, Franco Terlizzi, Rosa Perrotta. Tra i naufraghi che hanno già lasciato l’Honduras e che sono sentimentalmente impegnati, invece, ci sono: Cecilia Capriotti, Eva Henger, Giucas Casella, Chiara Nasti. Tra chi sarà scoppiata un’improvvisa passione?

BIANCA ATZEI SEMPRE IN CRISI

Momento difficile per Bianca Atzei sull’Isola dei Famosi 2018. Dopo aver litigato con Elena Morali che avrebbe causato una frattura tra la cantante e Paola Di Benedetto, Bianca Atzei, costretta a vivere legata a Francesca Cipriani che l’ha nominata, ha vissuto un momento di tensione a causa di Elena Morali. A provocare la crisi di Bianca sono state le parole pronunciate nei giorni scorsi dalla Morali. “Mi sono svegliata in crisi, ho dovuto aspettare due ore che si svegliasse Francesca e poi ho avuto una crisi di pianto. Non ho voglia di fare il gioco che fa lei, l’unico modo per difendermi è continuare a essere quello che sono” ha detto la cantante in confessionale. Bianca, poi, si è sfogata con Amaurys Perez: “Sentirsi dire certe cose fa male, mi usa dicendo che noi ci mettiamo d’accordo sulle nomination quando l’ho sentita io, dopo la prova, che chiedeva a Francesca, Paola e Rosa chi nominavano e si mettevano d’accordo sul mio nome. Poi piange”, ha spiegato la cantante che ha ricevuto il sostegno di Amaurys che le ha dato ragione.

