JACQUELINE MACINNES WOOD/ Steffy Forrester di Beautiful sposerà Elan Ruspoli

Jacqueline MacInnes Wood, volto di Steffy Forrester a Beautiful, è fidanzata con Elan Ruspoli, rampollo di una famiglia aristocratica italiana. Presto le nozze?

02 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Jacqueline MacInnes Wood

Jacqueline MacInnes Wood è un personaggio noto e amato tra i telespettatori di Beautiful. È lei infatti a prestare il volto alla bellissima Steffy Forrester, la figlia di Ridge e Taylor, che attualmente vive una complicata storia d'amore con Liam Spencer. Ma se nella soap americana la sua vita sentimentale è molto complessa, ben diverso è il caso della bella Jacqui che in amore ha le idee molto chiare. L'attrice è infatti fidanzata con l'aristocratico italiano Elan Ruspoli, che nel suo passato vanta personalità illustri tra i quali principi a papi. Se la proposta di matrimonio è già arrivata da qualche mese, così come lo stupendo anello simbolo dell'impegno preso, è però difficile trovare il tempo per organizzare una cerimonia degna del nome dei due sposi. Ma cosa piace dell'Italia alla bella 'Steffy'? Lei stessa ne parla in una recente intervista rilasciata al settimanale Spy: "Amo il vostro stile di vita, il cibo, il senso della famiglia, l'attenzione per la moda. Ecco perché su Instagram ogni volta che sono in Italia posto foto più che posso".

JACQUELINE MACINNES WOOD E L'AFFETTO PER BEAUTIFUL

Jacqueline MacInnes Wood si racconta a Spy, ammettendo di essere molto felice e orgogliosa di far parte dei mondo di Beautiful da ben dieci anni. La sua Steffy è uno dei personaggi più amati del momento, ma fin da bambina lei aveva sognato quella parte. Ricorda infatti di avere seguito la soap già insieme alla nonna che ora non c'è più e ammette che già ai tempi in molti le dicevano che somigliava moltissimo ad Hunter Tylo, il volto di mamma 'Taylor'. Per quanto riguarda il carattere di Jacqui e Steffy, hanno diversi punti in comune soprattutto per la tenacia che contraddistingue entrambe: "Siamo tenaci e leali con il nostro compagno e con gli amici. In queste ultime puntate sta mostrando anche lei più vulnerabilità e imparando a sue spese lezioni di vita molto dure. Per fortuna è una tosta, proprio come me". Steffy deve affrontare dunque una nuova fase difficile con Liam, ma non si può dire la stessa cosa della sua interprete che ha avuto la fortuna di incontrare il grande amore.

IL FIDANZAMENTO CON ELAN RUSPOLI

Lo stile e la buona educazione sono le caratteristiche che hanno maggiormente colpito Jacqueline MacInnes Wood del suo fidanzato Elan: "Mi sa che il cognome Ruspoli lo ha aiutato in questo, il rispetto e la gentilezza che mostra verso tutti mi hanno conquistata. Elan è incapace di negatività". Ma in tutta questa perfezione c'è anche qualche aspetto negativo: "Lascia sempre un po' di dentifricio sul lavandino", precisa l'attrice canadese. Non si può invece parlare di gelosia, perché entrambi conoscono bene il mondo dello spettacolo di cui fanno parte. Per quanto riguarda il tempo libero, invece, amano viaggiare e cucinare e non può mancare al loro tavolo un buon cibo italiano: "Muoio per le sue lasagne e sa una cosa? La pizza che preparo io con le mie mani sta migliorando di giorno in giorno". Per quanto riguarda il matrimonio, non c'è ancora una data ma Jacqui ha chiari in mente i suoi progetti per il futuro: "Il mio sogno è non dover mai scegliere tra carriera e famiglia. Sogno di avere una grande famiglia tutta mia e di continuare anche a recitare".

