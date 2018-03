Katia Pedrotti/ Torna in tv con Mamma che Riccanza: dalla crisi con Ascianio alla luna di miele bis

Della timida Katia Pedrotti che ha saputo tenere sulla corda Ascanio Pacelli fino a farsi sposare, cosa è rimasto? Poco o niente, adesso in casa comanda lei e si prepara al ritorno in tv

Della timida Katia Pedrotti che abbiamo conosciuto al Grande Fratello 4 è rimasto poco o niente. La piccola biondina che continuava a creare confusione e a divertirsi con l'allora amico Patrick Pugliese, adesso è una donna in carriera, una madre di famiglia e una moglie devota del bell'Ascanio Pacelli che ama ancora come il primo giorno: "Sento ancora le farfalle nello stomaco quando lo guardo" dice in una lunga intervista a Spy. L'interesse su di lei non si è mai sopito da parte del pubblico che la segue sui social dove lei continua a fare l'influencer. Lei stessa rivela di essere una mamma come tante altre e di dividere la sua giornata tra la scuola, gli impegni dei bambini, la spesa, la cucina e anche il suo lavoro al computer e sui social, l'unica differenza è che si fa aiutare da una tata che le facilita il compito. Rimane il fatto che nella lunga intervista conferma anche che al momento non ha intenzione di pensare ad aprire il cantiere per un terzo figlio perché i due bambini (di 10 e 5 anni) la tengono già abbastanza impegnata.

IL RITORNO IN TV PER MAMMA CHE RICCANZA!

Ma perché tanto interesse per Katia Pedrotti? Semplice. Proprio l'ec gieffina sarà presto in tv per Mamma che Riccanza, lo spin off di Riccanza, sempre per MTV. Per la biondina è arrivato il momento di tornare in tv e mettere in mostra quelle che sono le sue giornate. Il programma seguirà quattro mamme "ricche" alle prese con le loro vite anche se la Pedrotti ci tiene a sottolineare il fatto che non è stata scelta per il suo status sociale ma perché dietro il concetto di ricco c'è anche altro: i valori che lei cerca di inclulcare ai suoi figli, un matrimonio quasi perfetto, una vita ricca di eventi e di amici che le vogliono bene. Tutto questo è quello che l'ex gieffina mostrerà nel programma che andrà in onda da metà marzo e che seguirà la sua vita e quella delle altre tre protagoniste ma senza mai farle incontrare, almeno nella prima parte.

DALLA CRISI CON ASCANIO ALLA LUNA DI MIELE BIS IN GIAPPONE

Proprio riguardo al suo matrimonio perfetto Katia ammette di aver superato una difficile crisi proprio dovuta all'arrivo del suo secondo figlio, Tancredi: "Spesso l'arrivo di un figlio porta scompiglio, una madre si dedica molto a lui e questo mette in crisi il marito che si fa assalire dalla gelosia. Abbiamo parlato molto di questo con Ascanio, mio marito è un uomo intelligente e alla fine ce l'abbiamo fatta a superare tutto". Katia ammette di discutere con il marito ma di avere in comune con lui la lealtà e un animo giocoso che permette loro di andare avanti sempre uniti. Proprio nelle scorse settimane i due hanno vissuto una loro seconda luna di miele in Giappone e adesso sono tornati più felici e completi di prima. Quello che è certo è che in casa sicuramente comanda lei e presto avremo modo di vederlo anche in tv.

