L’ex Velina Marina Graziani/ “A 40 anni non ho ancora trovato l’uomo giusto, ora sono a Bike Channel”

L’ex Velina Marina Graziani si racconta: “A 40 anni non ho ancora trovato l’uomo giusto, ora sono a Bike Channel”. Intervista a Tutto da parte della nota showgirl italiana

Marina Graziani - Instagram

Nella sua vita ha fatto la Velina, ma non solo. Stiamo parlando precisamente di Marina Graziani, 41enne showgirl italiana, che ha danzato sul balcone del noto tg satirico firmato Antonio Ricci, dall’estate del 1996 fino alla primavera del 1999 (insieme a Roberta Lanfranchi). Tre lunghe stagioni che hanno lanciato di fatto la carriera della stessa ragazza originario di Imperia. Marina, intervistata dal settimanale di gossip, Tutto, ci tiene però a precisare: «Sono ricordata come velina ma ho avuto tante altre esperienze artistiche». Dopo Striscia la bionda riccioluta ha quindi preso parte al programma Paperissima Sprint, come ballerina, sempre con l’altra velina, e quindi come inviata di Fuego e Wozz’up e altri impegni.

LA GRAZIANI E L’AMORE PER LO SPORT

Tante le soddisfazioni lavorative, ma dopo più di 40 anni non sono ancora arrivati il vero amore e la famiglia: «Anche se ho 40 anni – ha ammesso la Graziani - non sono una persona che vuole un figlio a tutti i costi. Forse non ho avuto la relazione giusta». Ora l’ex Velina lavora su Sky, precisamente per il canale Bike Channel, dove si occupa appunto del mondo del ciclismo. Lo sport è sempre stata una sua grande passione: «Volevo diventare una campionessa di judo – ammette - ed anche se ho intrapreso strade artistiche diverse, lo sport si è riproposto molte volte nella vita. In questo momento sono impegnata con Bike Channel su Sky». E a proposito di sport, di recente la Graziani è arrivata seconda assoluta alla Sahara Marathon, maratona che si svolge nel deserto algerino, lunga 42 km.

