LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini tra maltempo e fatti di cronaca

Oggi, venerdì 2 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda l'ultima puntata della settimana di La vita in diretta, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

02 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, venerdì 2 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata settimanale di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. La puntata di ieri ha intrattenuto oltre 1.805.000 pari al 12.7% di share nella prima parte e 2.556.000 telespettatori con il 16.7%, nella seconda parte. Molto probabilmente anche oggi i due conduttori tireranno a parlare del maltempo che si è abbattuto sull’Italia, tra disagi e ritardi, con collegamenti da alcune città italiane. Spazio anche alla tragedia avvenuta a Cisterna di Latina, dove un uomo ha ferito gravemente la moglie, ha ucciso le due figlie e si è suicidato.

Mirko Trovato e Brando Pacitto ieri in studio

Tra gli ospiti della puntata di ieri, i giovani attori Mirko Trovato e Brando Pacitto, protagonisti di Braccialetti Rossi, la fortunata fiction di punta di Rai 1. I due ragazzi hanno raccontato del loro viaggio in Perù, lo scorso maggio, con Terre des Hommes. I due sono partiti per per incontrare e conoscere le bambine e le ragazze di Cusco: Mirko e Brandp sono stati ospiti del Centro Yanapanakusun, dove vengono accolte ragazze e bambine vittime di violenza e sfruttamento lavorativo. Brando Paccitto sarà presto al cinema - il 5 aprile - con “Succede”, il film tratto dall’omonimo romanzo della YouTube Sofia Viscardi. Nel cast anche gli attori: Margherita Monorchio, Matteo Giuggioli, Matilde Passera, Francesca Inaudi, Giampiero Judica e Giovanni Anzaldo.

© Riproduzione Riservata.