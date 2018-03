La Signora della Pelliccetta/ Rosanna Magliulo torna a Pomeriggio 5: dalla lite in negozio alle ospitate

La Signora della Pelliccetta, Rosanna Magliulo, torna ospite di Barbara D'Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Dal video virale alle ospitate agli eventi

02 marzo 2018 Anna Montesano

La Signora della Pelliccetta, Rosanna Magliulo

Torna nello studio di Pomeriggio 5 l'ormai ben nota "Signora della pelliccetta", il cui vero nome è Rosanna Magliulo. La donna, per chi ancora non lo sapesse, è diventata famosa al seguito della pubblicazione sui social di un video che, in pochissimo, è diventato virale e che la vede protagonista di una sfuriata nel negozio in cui ha appunto acquistato la "pelliccetta", scoloritasi durante il matrimonio in cui doveva fare da testimone. Un video, girato da un altro cliente del negozio, che ha fatto il giro del web, rendendola famosissima. Una notorietà che Rosanna Magliulo non ha però apprezzato, visto che le ha spesso causato prese in giro e umiliazioni di vario genere sui social. Una notorietà che, d'altra parte, le ha anche assicurato delle ospitate, in tv e in vari locali.

IL PENTIMENTO DELLA "SIGNORA DELLA PELLICCETTA"

Rosanna Magliulo, la signora della pelliccetta, è stata più volte ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ma è anche invitata come ospite d'onore a eventi nel suo paese. Eppure, intervistata proprio dalla D'Urso, la signora si è pentita della brutta scena che l'ha vista protagonista. "Dovevo essere testimone della figlia di mia sorella al suo matrimonio che avevo preparato con tanto amore. Ho comprato il vestito in quel negozio dove ho messo la mia 'pelliccetta'... - ha raccontato la Magliulo per poi concludere - Non lo rifarei, il video è stato girato a mia insaputa nel negozio, poi è stato pubblicato e diffuso. Voglio fare un appello: non commentate negativamente le foto della mia famiglia, di persone che non c'entrano niente".

