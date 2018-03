Massimiliano Morra/ Dalle molestie al successo: le scene d'amore con Adua Del Vesco

Massimiliano Morra, dalle molestie al successo: l'attore si racconta a Spy tra le scene d'amore con Adua Del Vesco sul set di Furore a Ballando con le stelle.

02 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Massimiliano Morra

Massimiliano Morra, 31 anni, si gode il successo raggiunto con fatica e sudore. L’attore, attualmente in tv con la seconda stagione di Furore in cui interpreta Saro Licata che, per vendicare la morte del fratello, decide di diventare un poliziotto. Deciso a vendicare la morte del fratello, Saro starà vicino a Marisella, interpretata da Adua Del Vesco, fidanzata del fratello di cui si innamora nel corso della serie. Prima di arrivare al successo, però, Massimiliano Morra ha dovuto fare i conti con i tanti no ricevuti e anche con le molestie. L’attore, infatti, ai microfoni del settimanale Spy ha raccontato di uno spiacevole episodio vissuto all’inizio della sua carriera. Una rivelazione che l’attore fece tre anni fa al settimanale Chi e di cui torna a parlare oggi che il tema molestie nel mondo del cinema è attualissimo con le numerose denunce da parte di attrici e aspiranti tali.

LE MOLESTIE DA UN PRODUTTORE

Massimiliano Morra, ai microfoni del settimanale Chi, raccontò di aver subito delle molestie da parte di un famoso produttore. A distanza di tempo, ai microfoni del settimanale Spy, l’attore ricorda così quel brutto episodio. “Lo riconfermo, anche conduttore televiso” – rivela a Spy l’attore che, se potesse tornare indietro denuncerebbe tutto – “Ripensandoci credo che avrei dovuto denunciare allora. Oggi non so come reagirei. Di sicuro due sberle le tirerei. Però voglio essere sincero: il nostro è un mestiere particolare, siamo esposti al pubblico, dipendiamo dalla nostra immagine e forse anche solo risultare toccati da certe situazioni può alterare quest’immagine. Forse, ma sottolineo forse, è meglio se certe cose, cose schifose che non dovrebbero accadere, restino comunque private”, ammette l’attore che non ha mai rivelato il nome della persona coinvolta.

LE SCENE D’AMORE CON L’EX FIDANZATA ADUA DEL VESCO

Massimiliano Morra è attualmente single. L’attore ha dichiarato di essere attratto dalle donne della sua età e di far fatica a vedersi accanto ad una ragazza di 18 anni. Nel suo passato sentimentale c’è anche una storia d’amore con Adua Del Vesco, attualmente fidanzata con Gabriel Garko. Sul set di Furore 2, sono molte le scene d’amore che i due hanno girato insieme. Ai microfoni di Spy, l’attore racconta di non aver nessun problema nel girare determinate scene, anche con ex fidanzate. “Certamente la complicità che abbiamo avuto in scena ci aiuta in scena. Però il lavoro è lavoro, quando scatta il ciak un’attrice vale l’altra” – dice Morra che svela di essere anche amico di Gabriel Garko – “Con Gabriel siamo amici. Abitiamo a 500 metri di distanza, ci vediamo. E con Adua è tutto a posto, quando finisce un amore serbare rancore è energia sprecata”, conclude l’attore.

