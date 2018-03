MasterChef Italia 7/ Pagelle, eliminati e concorrenti finalisti: finisce il sogno di Davide

Masterchef Italia 7, pagelle e concorrenti eliminati della puntata trasmessa l'1 marzo 2019. Denise e Davide vengono eliminati, in finale approdano Alberto, Simone e Kateryna.

Masterchef Italia 2018

La semifinale di Masterchef ha regalato sfide appassionanti ai fornelli, ma anche decretato due addii. Nella penultima puntata del talent culinario di Sky Uno, gli aspiranti chef hanno sostenuto tre difficili prove. Al Mistery Box i nostri protagonisti hanno sfoderato estro e fantasia. Bastianich consegna ai ragazzi oggetti improbabili, coi quali realizzare una creatura culinaria stupefacente. Se Kateryna va subito in crisi, Simone si aggiudica dei bonus che gli consentono di penalizzare i suoi avversari nella seconda fase della puntata. Nell'Invention Test, Simone non da il meglio di sè, malgrado il potenziale vantaggio. Kateryna stupisce tutti e si prende i complimenti della Klugmann: "Hai elaborato un piatto speciale, equilibrato ma deciso". Kateryna vince una cena con Antonia, in vista della prova in esterna al ristorante stellato in Svizzera, dove i ragazzi devono sfidare il team di chef Andreas Caminada. Nel frattempo Denise viene eliminata e nell'ultima prova Kateryna conquista la finale. La raggiungeranno poi Alberto e Simone, quest'ultimo dopo aver vinto lo spareggio con Davide.

Le pagelle di Masterchef: la semifinale

I protagonisti delle nostre pagelle post puntata sono gli aspiranti cuochi. Ieri sera la giuria ha avuto poco da ridire ai concorrenti, anzi abbiamo visto un Antonino Cannavacciuolo dispiacuto per l'eliminazione di Davide, che evidentemente era finito nelle sue grazie. Kateryna è stata sicuramente tra i top della semifinale: ha cominciato in salita con una Mistery Box non eccellente, poi ha saputo ritrovare lucidità e brillantezza, agganciando il pass per la finale prima di ogni altro cuoco. Bene anche Alberto, che ha mantenuto una continuità medio alta ai fornelli, evitando il rischio eliminazione. La prima a togliersi il grembiule è stata Denise, che ha accusato un po' troppo la pressione della semifinale. Davide ha perso punti nella sfida con Simone, quando ha dovuto improvvisare sette piatti col salmone. La fretta non gli ha permesso di rendere al meglio; i giudici optano quindi per Simone, che raggiunge Kateryna e Alberto in finale.

Il commento dai social

Il verdetto che ha portato ai nomi dei tre finalisti, ha fatto scatenere il popolo del web. Sui social network, nelle pagine dedicate, i fan del programma hanno commentato in massa la penultima puntata. Un utente è soddisfatto delle decisioni finali dei giudici, anche se rimpiange i talenti delle scorse edizioni: "I tre migliori di questa edizione sono in finale non c’è dubbio, anche se il livello è un po’ inferiore rispetto agli scorsi anni". In tanti gli fanno eco: "Sicuramente i tre migliori in gara" si legge sulla pagina facebook ufficiale dello show. "Ma è stata anche una edizione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Giudici e concorrenti ad un livello bassissimo" scrive un fan deluso. Qualcuno se la prende addirittura con Alberto, sottolineando il suo carattere spigoloso: "Alberto non avrà alcun futuro in cucina, perché non riconosce i suoi grossi limiti. Quando riesci a fare un piatto difficile e vieni meno in uno facile, significa che non hai le basi per crescere". Grande attesa, invece, per la finalissima della settimana prossima. Il quesito ricorrente è: chi vincerà Masterchef 2018?





