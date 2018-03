NINO FRASSICA/ Da Indietro tutta alla gag sanremese (Ieri e Oggi)

Nino Frassica, reduce dall’ennesimo successo ottenuto dalla puntata di Don Matteo con protagonista Carlo Conti, è ospite del conduttore toscano su Rai 3.

Nino Frassica a Ieri e Oggi

Il celebre attore, comico e conduttore televisivo Nino Frassica questa sera è atteso ospite su Rai 3 nella nuova puntata di Ieri e oggi, format condotto da Carlo Conti. Una splendida occasione per ricordare alcuni dei programmi televisivi di successo a cui ha preso parte nella propria straordinaria carriera l’artista siciliano come nel caso di Quelli della notte e Indietro tutta. Naturalmente sarà l’occasione per parlare anche dell’eccezionale successo che continua ad avere la fiction Don Matteo nonostante sia ormai arrivata alla sua undicesima stagione, senza dimenticare l’ospitata con tanto di gag che Frassica ha regalato al pubblico di Rai 1 in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Infatti, l’amato artista con la collaborazione di Memo Remigi che ha finto la propria morte, ha fatto irruzione nel Teatro Ariston nei panni del Maresciallo Cecchini con l’inseparabile Ghisoni a seguito. Cecchini e Ghisoni hanno così dato vita ad una divertente indagine che ha chiamato in ballo anche il direttore artistico Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e la stessa Michelle Hunziker.

IL CONNUBIO ARTISTICO CON CARLO CONTI

Nino Frassica, come detto, questa sera è ospite di Carlo Conti nell’ormai consueto appuntamento della seconda serata di Rai 3 con Ieri e Oggi. Un format nel quale si discute amabilmente di quanto proposto dal mondo dello spettacolo in questo momento ma anche e soprattutto in passato. Tra l’altro Carlo Conti e lo stesso Frassica negli ultimi anni si sono trovati spesso e volentieri a collaborare non solo in programmi televisivi ma anche in fiction. Infatti, Nino Frassica ha avuto modo di partecipare in quattro edizione de I migliori anni, vestendo i panni del comico per un divertente intermezzo tra le varie esibizioni degli artisti. Proprio ieri sera, invece è stata proposta la puntata di Don Matteo nella quale si è ritrovato protagonista proprio lo stesso Carlo Conti che ha interpretato se stesso. Una partecipazione che, come ha avuto modo di spiegare il diretto interessato, è nata da una proposta fatta in prima persona da Nino Frassica. Insomma, tra i due il feeling artistico è straordinariamente efficace.

TUTTO EBBE INIZIO DA QUEL MESSAGGIO IN SEGRETERIA

Nino Frassica, il cui vero nome all’anagrafe è Antonino Frassica, è nato a Messina l’11 dicembre del 1950. Da sempre appassionato di teatro e del mondo di spettacolo in generale, lascia la sua città per andare a studiare a Milano presso il Teatro Piccolo. Nei primi anni Ottanta dopo aver lungamente lavorato a teatro, esordisce al cinema con un ruolo comico grazie a Renzo Arbore il quale lo scelse per via di un eccentrico messaggio che lo stesso Frassica lasciò sulla segreteria telefonica di Arbore. Infatti, gli viene affidata una parte del film FF. SS. Cioè.. che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene? In televisione l’esordio è avvenuto sempre al fianco di Renzo Arbore nello storico programma Quelli della Notte, nell’anno 1985 cui poi farà seguito un altro successo televisivo come Indietro tutta! Frassica, che attualmente è nel cast di Che fuori tempo che fa, ha avuto un grandissimo successo anche nel mondo delle fiction grazie alla serie Don Matteo in cui interpreta il ruolo del maresciallo Cecchini.

