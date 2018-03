Notte degli Oscar 2018, pronostici e news/ Red Carpet: le star indosseranno una spilla contro la violenza

Notte degli Oscar 2018, pronostici: tra le pellicole favorite ci sono La forma dell'acqua e Tre manifesti favoriti per il Miglior Film. Ci saranno sorprese come lo scorso anno?

02 marzo 2018

Notte degli Oscar 2018

Come si svilupperà la programmazione della Notte degli Oscar 2018? Scopriamolo subito! Tra il 4 e il 5 marzo, andrà in onda in Italia la 90esima edizione degli Academy Awards su Sky Cinema e in chiaro su Tv8. A partire dalle 22.50, le danze si apriranno su Sky Cinema ed anche in chiaro. Negli studi Sky, troveremo Francesco Castelnuovo al fianco di Gianni Canova e Denise Negri più una serie di ospiti come: Diletta Leotta e le tre conduttrici di Cinepop, Sarah Felberbaum, Serena Rossi e Christiane Filangieri. In questa prima fase si assisterà al red carpet e poi verrà proposta la premiazione da Los Angeles. La Notte degli Oscar poi, verrà manda in onda integralmente lunedì 5 marzo su Sky Cinema Oscar HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2018” è programmato su Sky Cinema Oscar® HD dalle 21.15, su Sky Uno HD dalle 23.00 circa e in chiaro su Tv8 dalle 23.15. Proprio in riferimento al red carpet, dopo i black carpet dei Golden Globes e le rose bianche sugli abiti ai Grammy Awards, tutti si chiedono quale sarà la politica della premiazione più famosa al mondo. A quanto pare, le star sfileranno con una spillina che sostiene il controllo/blocco della vendita/diffusione delle armi. Questa volta quindi, il messaggio sarà politico e contro ogni forma di violenza. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TUTTO PRONTO PER LA NOTTE DEGLI OSCAR

E’ tutto pronto per la grande Notte degli Oscar 2018 in onda tra il 4 e il 5 marzo a partire dalle 22,50 su Sky Cinema e in chiaro su Tv8. Fare pronostici su chi porterà a casa l’ambita statuetta non è affatto facile. Lo scorso anno, a vincere fu Moonlight che fu eletto miglior film nonostante la pellicola favorita fosse La La Land. Domenica sera, dunque, potrebbero esserci delle sorprese anche se, come ogni anno, ci sono i grandi favoriti. Secondo i pronostici, per Il miglior film dell’anno, i titoli in pole per la vittoria sono La forma dell'acqua e Tre manifesti a Ebbing Missouri che hanno ricevuto rispettivamente tredici e sette nomination. L’Italia, naturalmente, farà il tifo per il film di Luca Guadagnino, “Chiamami con il tuo nome” che, tuttavia, secondo i bookmakers, difficilmente porterà a casa la statuetta più ambita anche se il film resta il favorito nella categoria migliore sceneggiatura non originale. Per l’Italia, tuttavia, sarà comunque già una vittoria la presenza del film di Luca Guadagnino nella categoria più prestigiosa.

OSCAR 2018, I PREMI GIA’ SICURI

Se per scoprire chi porterà a casa la statuetta per il Miglior Film sarà necessario aspettare la Notte degli oscar 2018, in alcune categorie, i giochi sembrano già fatti. Nella categoria del Miglior Regista, il grande favorito è Guillermo del Toro per La forma dell’acqua. L’unico che potrebbe rubargli la statuetta è Christopher Nolan per Dunkirk. Tra gli interpreti candidati nella sezione del Miglior Attore protagonista, il favorito è Gary Oldman per L'ora più buia. Woody Harrelson e Sam Rockwell di Tre manifesti sono invece i favoriti per la categoria Miglior attore non protagonista. Frances McDormand, sempre di Tre manifesti a Ebbing Missouri, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, porterà quasi sicuramente a casa la statuetta come Miglior Attrice protagonista. Scontata anche la vittoria di Coco, il film animato della Pixar.

OSCAR 2018, I PREMI NELLE CATEGORIA MINORI

Nelle categorie minori, come svela anche l’Ansa, ci dovrebbe essere spazio per tutti. I premi, infatti, dovrebbero essere divisi equamente anche se titoli come The Post, Star Wars, Baby Driver, Lady Bird, quasi sicuramente, porteranno a casa qualche statuetta. Nella categoria Miglior Film Straniero, invece, secondo i bookmakers, se la giocano The Square e Una donna fantastica. Il countdown, dunque, per la Notte degli Oscar 2018 è ufficialmente partito. Oltre all’attesa per l’assegnazione dei premi, c’è molta curiosità intorno ai look che sfoggeranno le star. Non mancheranno, poi, polemiche e gaffe anche se gli organizzatori stanno cercando di curare tutto nei minimi particolare per evitare spiacevoli sorprese.

