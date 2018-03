OMICIDIO GIANNI VERSACE/ Anticipazioni del 2 marzo: l'inizio della follia di Cunanan?

Omicidio Gianni Versace - American Crime Story, anticipazioni del 2 marzo 2018. Cunanan incontra un imprenditore che gli promette una vita simile a quella dello stilista.

Omicidio Gianni Versace - American Crime Story

OMICIDIO GIANNI VERSACE - AMERICAN CRIME STORY, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 2 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Omicidio Gianni Versace - American Crime Story, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "L'uomo giusto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: è il 1995 quando Gianni Versace (Edgar Ramirez) decide di fare coming out grazie all'intervista rilasciata ad una rinomata rivista. Donatella (Penelope Cruz) si oppone fermamente all'idea, accusando Antonio (Ricky Martin) di aver spinto il fratello a fare un passo così importante solo per ottenere notorietà per se stesso. Gianni invece è convinto di dover sfruttare appieno la propria guarigione ed a nulla serve che la sorella gli faccia presente quali conseguenze potrebbe avere per il brand la sua decisione. Donatella gli ricorda infatti che quando Tony Ellis aveva deciso di confermare le voci sulla sua malattia, diversi clienti avevano smesso di acquistare i suoi abiti. Quattro giorni prima dell'omicido di David (Cody Fern), Andrew Cunanan (Darren Criss) convince l'American Express a concedergli un prestito per acquistare un biglietto aereo, mentre fa uso di eroina. Afferma infatti di avere un credito da diecimila dollari con i suoi due amici e che una volta arrivato a Los Angeles diventerà il miglior cliente della compagnia. Nel frattempo, Jeff Trail (Finn Wittrock) parla con un collega di lavoro e va su tutte le furie quando inizia ad insinuare che ci sia un altro motivo collegato alla sua decisione di lasciare l'esercito. Viene informato poi dell'arrivo di Cunanan ed incontra David all'aeroporto. Jeff non è felice di vedere Andrew perché ha quasi rivelato al padre la sua omosessualità ed impone a David di tenerlo lontano da lui, offrendo comunque al ragazzo di dormire nel suo appartamento. Raggiunge poi la sorella, sul punto di partorire, e le riferisce dell'arrivo di Cunanan. Quest'ultimo invece fa una proposta di matrimonio a David, affermando di amarlo ed offrendogli un orologio d'oro. Al rifiuto del ragazzo, gli chiede di rifletterci per due giorni ed infine lo accompagna ad un party organizzato dalla collega di David. Si presenta quindi come qualcosa di più di un semplice amico e racconta le sue solite storie sul proprio lavoro, riuscendo a far arrabbiare David. L'architetto infatti decide di respingere subito la sua proposta e sottolinea di non volerlo sposare. A casa di Jeff, Cunanan trova poi la sua pistola d'ordinanza. Diversi anni prima, Jeff fa parte dell'esercito ed iniziano a diffondersi delle voci sul fatto che sia gay quando salva un soldato da un pestaggio per ben due volte. Sicuro di essere ormai finito come Marines, decide di impiccarsi al traliccio dei bagni in comune, ma poi ci ripensa ed abbandona tutto. Entra per la prima volta in un locale gay, dove incontra Cunanan. Quest'ultimo lo convince ad essere se stesso, tanto che Jeff sceglie di rilasciare un'intervista anonima alla stampa sulle repressioni che l'esercito fa ai gay. Nello stesso momento, Gianni rilascia la sua intervista e decide di mostrarsi con Antonio in via ufficiale per la prima volta. Anni dopo, Jeff accusa Cunanan di averlo spinto verso il fallimento solo perché ammettesse di essere gay. Quando il ragazzo lo informa di avergli rubato la pistola decide di raggiungere l'appartamento di David, non sapendo che Cunanan ha già organizzato il suo omicidio.

ANTICIPAZIONI DEL 2 MARZO 2018, EPISODIO 6 "L'UOMO GIUSTO"

Nel nuovo episodio, Cunanan incontra un ricco imprenditore, Norman Blachford, uno dei tanti che cercherà di sfruttare per ottenere quella vita agiata che vedrà poi in Gianni Versace. Si presenterà anche questa volta come un decoratore di interni e riuscirà a convincere il 60enne miliardario a dargli un sostanzioso assegno mensile in cambio della sua vicinanza fisica e sentimentale. In un articolo dell'epoca del Washington Post, si fa riferimento all'incontro fra l'imprenditore e Cunanan come parte integrante del tracollo psichico del killer di Gianni Versace. Norman Blachford sarà un tassello importante della sua futura decisione di uccidere lo stilista e dell'evoluzione della sua convinzione di meritarsi di meglio da una vita che gli fa di continuo presente il suo fallimento, l'assenza di soldi e di talento. La vita che Blachford riuscirà a dargli sarà molto vicina a quella che ammira in Versace, ma vivrà tutto come se mancasse comunque qualcosa. Per questo la sua ossessione verso lo stilista diventerà sempre più folle.

