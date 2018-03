Ospiti C'è posta per te/ Emma Marrone e Luca Argentero per la puntata 3 Marzo 2018

C'è posta per te, svelati gli ospiti della puntata di domani 3 marzo 2018. In studio con Maria De Filippi ci saranno Emma Marrone e Luca Argentero.

02 marzo 2018 Anna Montesano

C'è posta per te, Emma Marrone

Domani ritorna l'appuntamento con C’è posta per te, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi il sabato sera in prima serata su Canale 5. Nelle precedenti puntate il programma ha registrato una media di 5 milioni di telespettatori a puntate con uno share del 29%, numeri che confermano il successo di un programma che sabato 17 marzo saluterà il pubblico per ritornare la prossima stagione. Gli ospiti della settimana puntata di C’è posta per te saranno: Emma Marrone e Luca Argentero. La cantante presenterà il suo nuovo singolo “Effetto domino”, un brano che focalizza la sua attenzione sul sesso, raccontandolo in maniera positiva e con un pizzico di ironia. Il nuovo singolo di Emma Marrone è tratto dal suo ultimo album di inediti, "Essere qui".

MARIA DE FILIPPI PRONTA A UNA NUOVA SFIDA

Ritornando al programma C'è posta per te entrambi gli artisti, durante la puntata, saranno protagonisti di due storie emozionanti e saranno in studio per regalare ai destinatari della posta un momento da custodire per tutta la vita. Sia Argentero che Emma non sono nuovi al programma visto che in passato hanno reso felici due loro ammiratori. Questa nuova puntata di C'è Posta per te sarà l'ultima prima dell'inizio della "sfida" con la nuova edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, che iniziderà sabato prossimo, 10 marzo. Per l'occasione pare che Maria De Filippi abbia in serbo grandi colpi tra gli ospiti. Stando alle ultime indiscrezioni, ci saranno infatti Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, che invieranno la posta a Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Infine sarà presente anche il direttore di Chi, Alfonso Signorini.

