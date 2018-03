Paolo Luchi, PerDormire/ Chi è? A Boss in Incognito 2018 il direttore marketing e commerciale

Chi è Paolo Luchi, manager di riferimento di PerDormire, è il protagonista della prima puntata stagionale del format Boss in Incognito 2018 condotto da Gabriele Corsi su Rai 2.

02 marzo 2018 Francesca Pasquale

Paolo Luchi a Boss in Incognito

Nella prima puntata stagionale di Boss in Incognito, programma condotto su Rai 2 da Gabriele Corsi, il protagonista è Paolo Luchi. Si tratta del direttore marketing e commerciale di PerDormire, azienda presente sul mercato da oltre 40 anni ormai diventata eccellenza del Made in Italy nel settore della produzione di materassi e di relativi accessori quali guanciali e quant’altro. Per la precisione l’azienda è nata nel 1971 a Montale come materassificio Montalese per poi affacciarsi sul grande mercato internazionale nei primi anni Novanta, proponendo i propri prodotti in oltre 40 Paesi nel Mondo. Nel 2000 il materassificio Montalese ha dato vita ad un nuovo brand, PerDormire con relativa crescita degli orizzonti aziendale portando agli attuali 90 punti vendita sparsi in tutta Italia. Una crescita alla quale ha dato un rilevante contributo Paolo Luchi facendo leva sul concetto di sistema letto (materasso, guanciali, letto e reti) per migliorare il riposo dei clienti.

PAOLO LUCHI, DAL 2000 ALLA GUIDA DI PERDOMIRE

In una recente intervista rilasciata per il portale Mustreview, ha parlato del proprio brand PerDormire ma anche del suo ruolo manageriale raccontando come tutto abbia avuto inizio nel 2000, anno dal quale è diventato punto di riferimento per lo stesso brand. Un ruolo che è stato sempre più centrale di pari passo con la crescita dell’azienda: “Il mio ruolo nasce nell’anno 2000 quando decidiamo con Antonio di continuare il percorso iniziato nel 1997 (con la mia agenzia di rappresentanza), vivendo l’azienda dall'interno quotidianamente. Successivamente il mio ruolo evolve contestualmente all’azienda: possiamo dire che siamo professionalmente cresciuti insieme. Le caratteristiche del prodotto sono le stesse dal 1971, dove oggi come allora si cura minuziosamente la scelta dei materiali, dove il comune denominatore è qualità-durabilità, che poi sono anche le ragioni del nostro successo”.

LA SCELTA VINCENTE DI CREARE UNA RETE DI NEGOZIO AL DETTAGLIO

Uno dei punti di forza che ha permesso alla PerDormire e di conseguenze allo stesso Paolo Luchi di aver successo è certamente rappresentato dalla scelta di aver voluto inserire una fitta rete di negozio per la vendita al dettaglio piuttosto che affidarsi a rivenditori. Nella stessa intervista Luchi ha spiegato come tutto sia nato ed in particolare cosa abbia portato il brand verso questa direzione poi rivelatasi vincente: “La nostra propensione all’esportazione (oltre 40 i paesi su cui distribuiamo i nostri prodotti), ci ha permesso di avere una visione del business più ampia e globale, permettendoci di proiettare sul mercato interno una visione di crescita che colma un gap distributivo (rispetto al resto d’Europa e non solo), attraverso la costruzione della più grande catena specializzata in Italia nel sistema letto... I nostri prodotti hanno molteplici caratteristiche, perché sono molteplici i bisogni e le abitudini posturali dei nostri clienti. Abbiamo oltre 20 brevetti industriali, a tutela della nostra attività di ricerca e sviluppo, dove spicca la tecnologia AIIR che racchiude tutti i punti di forza di un tradizionale materasso a molle ed un innovativo materasso in poliuretano espanso”. Chissà che questa esperienza a Boss in Incognito non possa permettere a Paolo Luchi di migliorare altri aspetti della propria azienda.

© Riproduzione Riservata.