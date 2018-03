Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso festeggia la fine della settimana sotto la neve

Oggi, venerdì 2 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l'ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi.

02 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, venerdì 2 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Ieri il programma condotto da Barbara D’Urso ha fatto compagnia a 2.529.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte, a 2.762.000 spettatori con il 17.2% nella seconda, e a 2.535.000 spettatori con il 14.7% nella terza parte. Poco fa, in attesa della diretta odierna, Barbara D’Urso ha pubblicato uno dei suoi simpatici video, in cui corre per i corridoi di Mediaset: “Corro a giocare con la neve! Che tempo fa da voi? Qui sembra Natale #buongiorno #neveamilano #pomeriggio5 #colcuore”, ha scritto la conduttrice. Come sempre i commenti sono divisi tra chi apprezza la sua simpatia e chi invece non può fare a meno di criticarla.

Il ricordo di Alberto Castagna

Nella puntata ieri di Pomeriggio 5 è stato ricordato Alberto Castagna, il conduttore scomparso il 1° marzo 2005. “Aveva un cuore davvero grande Alberto, un cuore che purtroppo lo ha tradito”, ha detto Marco Balestri, suo amico e collaboratore nel programma "Stranamore" che lo ha reso famoso. La D’Urso ha mostrato le immagini di quando Alberto tornò in tv dopo il primo malore che lo colpì nel 1998. Il conduttore è morto, 13 anni fa, all'età di 59 anni, per un'emorragia interna: la notizia fu data in diretta nazionale, da Paolo Bonolis al Festival di Sanremo 2005. In studio da Barbata D’Urso c’era anche figlia Carolina, oggi 26 anni, che si è appena laureata in medicina. Il giorno della sua laurea era con lei la fidanzata storica del conduttore, Francesca Rettondini.

