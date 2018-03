Quarto Grado/ Anticipazioni 2 marzo: la strage di Cisterna di Latina

Quarto Grado torna in onda oggi, venerdì 2 marzo, in prima serata su rete 4: la strage di Cisterna di Latina che ha sconvolto l'Italia al centro dell'appuntamento.

02 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Quarto grado torna in onda oggi, venerdì 2 marzo, in prima serata su Rete 4. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero racconterà la strage di Cisterna di Latina che ha sconvolto l’Italia. Si partirà dalle richieste di aiuto di Antonietta Gargiulo. La 39enne aveva più volte manifestato la paura per sé e per le figlie. La separazione dal marito Luigi Capasso era burrascosa. Si parla, infatti, di episodi di violenze e minacce. Fino a mercoledì 29 febbraio, giorno del triste epilogo, però, nessuno aveva mai pensato che quel carabiniere potesse arrivare ad uccidere le figlie, se stesso e a ferire gravemente la moglie. La donna è ancora sedata e ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma, Le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Secondo quanto riporta l’Ansa, la donna sarebbe stata ferita con un’arma da fuoco alla mandibola, alla scapola e all'addome. I medici starebbero valutando l’ipotesi di sottoporla a un intervento maxillo-facciale alla mascella sinistra.

L’OMICIDIO DI PAMELA MASTROPIETRO E LA SCOMPARSA DI MARCO BONI

Nel corso del nuovo appuntamento con Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occuperanno nuovamente dell’omicidio di Pamela Mastropietro. Gli ultimi esami tossicologici hanno confermato che ad uccidere Pamela non è stata un'overdose di eroina. Se confermato da ulteriori esami, la posizione dei quattro nigeriani coinvolti potrebbe aggravarsi. La trasmissione a cura di Siria Magri si occuperà, poi, della scomparsa di Marco Boni, il sedicenne di Tione (Trento) scomparso venerdì 16 febbraio. Le ricerche vanno avanti ormai da due settimane. Gli inquirenti hanno anche cercato nelle acque del Lago di Garda. Al momento non è stata esclusa nessuna pista e nessuna segnalazione: la speranza è riuscire a capire cosa sia accaduto al ragazzo.

