STRISCIA LA NOTIZIA/ Ascolti al 20,2%. Rivelazione di Brumotti: “Dopo le mie inchieste ho perso degli amici”

Questa sera, venerdì 2 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. Il messaggio di Vittorio Brumotti.

02 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, venerdì 2 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda la penultima puntata settimanale di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. La puntata di ieri sera, in onda dalle 20.44 alle 21.33, ha registrato una media di 5.635.000 spettatori con uno share del 20.2%. Il tg satirico di Antonio Ricci ha così avuto la meglio sul competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno - in onda dalle 20.43 alle 21.15 – che ha ottenuto 5.438.000 spettatori con il 19.6% di share. Dopo la messa in onda del suo servizio allo Zen di Palermo, Vittorio Brumotti è stato molto attivo sui social: “Spero che qualche bambino abbia ricevuto il mio messaggio e possa cambiare il futuro di quel luogo! Io non mi spavento di sicuro e sarò sempre in prima linea a denunciare zone di spaccio e persone sottomesse da clan criminali, ricordate che la penna o la tastiera sono le armi più pericolose, dunque se avete coraggio denunciare denunciare denunciare alla polizia, carabinieri, finanza, Fbi, Cia, Gabibbo, Babbo natale… ma denunciare tutto quello che non va!”, ha scritto l’inviato che da mesi ha dichiarato “guerra” agli spacciatori in Italia.

BRUMOTTI HA PERSO DEGLI AMICI DOPO I SUOI SERVIZI

Nelle ultime ore Vittorio Brumotti ha scritto su Twitter: “Sapete cosa è incredibile? Che dopo queste mie inchieste ho perso amicizie, gente che mi evita, ve ne rendete conto! Ma ho trovato un sacco di facce nuove da mettere nel mio album, belin ma vuoi mettere”. Tantissimi i messaggi dei fan che lo invitano a non mollare: “Ti hanno fatto solo un piacere, evidentemente era gente che non meritava la tua amicizia”, “certa gente è meglio perderla che trovarla” e “Vuol dire che non ti è mai stata amica per davvero. Continua per la tua strada. Incontrerai persone nuove. Che apprezzeranno il personaggio ma soprattutto l'uomo”. Tra i commenti anche quello del collega Cristiano Militello, che scherza: “chi sei?”, con faccina che strizza l’occhio.

