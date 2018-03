Sanremo Young 2018/ Oggi, 2 marzo non va in onda: ecco perché

Sanremo Young non va in onda per via dello speciale Porta a Porta in prima serata in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, ecco la data degli altri appuntamenti.

02 marzo 2018 Valentina Gambino

Sanremo Young

"Qualcuno critica: questo nuovo show è solo una riedizione dell'altro. Nient'affatto. In Ti lascio una canzone avevamo bambini dotati che facevano soprattutto tenerezza. Qui invece teen-agers col talento che esplode proprio nell'età, tra i 14 e i 17, in cui sbocciano i veri campioni", con queste parole Antonella Clerici esordisce intervistata su Il Giornale. Questa sera, la nuova puntata di Sanremo Young non andrà in onda, per quale motivo? Flop? Macché! Su Rai1 nella prima serata ci sarà Porta a Porta, la sfida finale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Ecco perchè, il talent show giovane di Mamma Rai, slitta di un appuntamento e si concluderà definitivamente il prossimo 16 marzo. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, il 9 ci sarà la semifinale, il 14 la pre-finale, il 16 la finalissima. La conduttrice poi, parla delle reazioni in onda, anche da parte dei giudici di fronte i talentuosi giovani: “Perfino i giudici ne sono incantati. Tanto che già alla seconda puntata giudicavano i ragazzi come fossero professionisti adulti. Li ho pregati di non ferirne la giovane sensibilità”.

Sanremo Young 2018, ecco quando torna in onda

Il penultimo appuntamento con Sanremo Young, andrà eccezionalmente in onda di mercoledì, per poi concludere venerdì 16 marzo con la sua finalissima live dal Teatro Ariston di Sanremo. Come sempre, a giudicare i giovani volti ci saranno i giurati: Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Mietta, Ricchi e Poveri, Baby K, Mara Maionchi, Angelo Baiguini ed Elisabetta Canalis. In occasione della finale del prossimo 16 marzo, invece, l’ospite protagonista della serata dopo aver assistito alle performance dei giovani talenti, verrà invitato a dire la sua riguardo i quattro finalisti, permettendo al favorito di oltrepassare di diritto una posizione in classifica. Il pubblico però, sarà il protagonista assoluto della decisione finale, votando il trionfato della prima edizione attraverso televoto. Chi trionferà sarà premiato da Pippo Baudo, conduttore che, nel corso degli anni ha dato il suo apporto fondamentale al Festival della musica italiana. L’appuntamento con il terzo appuntamento di SanremoYoung è quindi rinnovato per il prossimo venerdì 9 marzo, come sempre su Rai1.

