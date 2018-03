Strage Cisterna di Latina/ Antonietta Gargiulo è grave: forse un intervento alla mascella (Quarto Grado)

Strage Cisterna di Latina: Luigi Capasso era stato denunciato più volte dalla moglie Antonietta Gargiulo. L'omicidio delle due figlie si sarebbe potuto evitare? Il caso a Quarto Grado.

Strage Cisterna di Latina - LaPresse

Sono ancora tragiche le condizioni di salute di Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina ferita per mano di Luigi Capasso. L'uomo, un Carabiniere di 44 anni, ha ucciso poco dopo le due figlie nate dalla loro unione e diverse ore dopo si è tolto la vita. Secondo le ultime notizie, Antonietta potrebbe essere sottoposta ad un intervento importante alla mascella sinistra, una delle tre zone interessate dagli spari dell'Appuntato. Gli altri proiettili l'hanno raggiunta infatti all'addome e ad una scapola. Questa sera, venerdì 2 marzo 2018, Quarto Grado approfondirà quanto avvenuto nella strage di Cisterna di Latina nella sua nuova puntata, con particolare attenzione sulle denunce che nel tempo Antonietta Gargiulo aveva fatto contro il marito Luigi Capasso.

La donna era stata infatti già aggredita in passato dal Carabiniere ed uno degli episodi ha visto l'intervento dei suoi colleghi di lavoro, che potrebbero averla sottratta ad una sorte peggiore. Intanto emergono altri nuovi particolari sulla personalità del Carabiniere, soprattutto riguardo al fatto che potesse non essere idoneo all'uso dell'arma di ordinanza. Un dettaglio smentito da una visita medica a cui Capasso si era sottoposto tempo prima, subito dopo la separazione da Antonietta.

LA DINAMICA DEI FATTI E L'ULTIMA AGGRESSIONE

La ricostruzione della strage di Cisterna di Latina è drammatica ed inizia due giorni fa, a mezzanotte. E' in quest'orario che Luigi Capasso avrebbe lasciato la Caserma presso cui era di stanza con mansioni amministrative. Avrebbe raggiunto poi l'abitazione della moglie Antonietta Gargiulo, attendendo sotto casa di vederla. Poi i tre spari, che lasciano la donna quasi in fin di vita, ed il furto delle chiavi di casa. In quel momento, attorno alle 5 del mattino, le due figlie di 8 e 14 anni si trovavano ancora a letto a dormire. Secondo le prime indiscrezioni sembra che non si siano accorte di nulla, mentre Antonietta, ancora all'esterno, chiedeva aiuto ai vicini di casa. Soprattutto per le figlie, hanno riferito i testimoni a Chi l'ha visto, consapevole di essere già grave. Immediato l'intervento delle autorità e dei soccorsi: Luigi Capasso si è barricato in casa per nove ore, impegnando il Procuratore in una lunga trattativa.

Il suo suicidio è avvenuto infatti solo nel primo pomeriggio, grazie a quella pistola con cui aveva già tolto la vita alle figlie Martina e Alessia. In uno degli esposti contro il marito, Antonietta aveva sottolineato di avere paura di quell'uomo con cui aveva condiviso tanti anni di matrimonio. La loro infatti non era stata una separazione serena, soprattutto per via della forte gelosia di Capasso. Alcuni vicini, sottolinea l'Ansa, riferiscono di frequenti aggressioni da parte del 44enne ai danni della donna. Denunce su denunce che sembrano essere rimaste inascoltate, una minaccia che è stata sottovalutata agli stessi occhi del Ministro Marco Minniti, durante una puntata di L'aria che tira di La7.

La strage si sarebbe potuta evitare? Il legale della donna, Maria Belli, ha sottolineato che in seguito all'ultima aggressione da parte di Capasso, avvenuta lo scorso 7 settembre, il Carabiniere aveva iniziato una vera e propria opera di stalking serrato. Una delle due figlie aveva persino smesso di parlare e non voleva più incontrarlo.

