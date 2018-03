Striscia la Notizia audio contro Isola dei Famosi/ Canna-gate: nuove prove in onda, sarà Nadia Rinaldi?

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: questa sera, venerdì 2 marzo 2018, il TG satirico di Antonio Ricci manderà in onda nuove prove audio sul canna-gate...

02 marzo 2018 Valentina Gambino

Striscia la Notizia contro L'Isola dei Famosi

Il canna-gate ormai per Striscia la Notizia sta diventando qualcosa di personale. Valerio Staffelli e Max Laudadio stanno indagando sulla spinosa faccenda, nella speranza di mettere alla gogna Magnolia e compagnia bella. E così, anche stasera verrà mandato in onda dalle 20.35 in poi, una nuova prova audio. Per l’esattezza, si tratta di ciò che ha ascoltato anche Barbara d’Urso nel corso della sua Domenica Live. Chi sarà il protagonista questa volta? Come è noto, sul web circola da giorni il nome di Nadia Rinaldi, attualmente di nuovo in Honduras per cercare di rientrare in gioco messa in sfida contro Filippo Nardi, Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti. L’attrice romana, inizialmente si è quasi scagliata contro Eva Henger, affermando di non avere mai visto Francesco Monte fumare della marijuana. Durante un fuori onda proprio di Domenica Live poi, ha fatto quasi intendere di non volere parlare per evitare alcuni problemi legati anche a vicende del suo passato. Sarà lei la protagonista della nuova prova audio?

Chiara Nasti contro il TG satirico

Ed intanto, riguardo prove audio mandate in onda senza alcun permesso, pare che Chiara Nasti voglia prendere provvedimenti proprio contro Striscia la Notizia. Ecco cosa si legge tramite il comunicato stampa diffuso dalla fashion blogger campana: “È di tutta evidenza che la condotta del programma “Striscia la Notizia”- che ha temerariamente divulgato a mezzo della TV, ed in più di una puntata, delle conversazioni private non autorizzate - così come quella di chi abbia in qualche modo favorito tale indebita azione, non solo siano da considerare in violazione delle più basilari norme in materia di privacy, ma configurino senza ombra di dubbio una tipica forma di reato. È per tali ragioni che mi sono sentita oggi in dovere di conferire formale incarico ai miei legali di fiducia affinché gli stessi possano, nelle opportune e competenti sedi, esperire ogni azione idonea a tutelare la mia immagine, il mio decoro e la mia persona, nel senso più semplice del termine”. Gli amici del TG satirico risponderanno per le rime? Staremo a vedere cosa accadrà questa era, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dalle 20.35 in poi.

