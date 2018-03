TINA CIPOLLARI VS GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne, il web dalla parte della dama

Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano a tenere banco al trono over di Uomini e Donne. Dama e opinionista continuano a litigare e il web si schiera con la torinese.

02 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Tina Cipollari

Ancora una volta Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Le due dame non si sopportano e non perdono occasione per litigare e lanciarsi frecciatine nemmeno troppo velate. Questa settimana, però, le due donne sono quasi arrivate alle mani. L’accesa lite è nata per l’ennesimo tentativo della dama torinese di riconquistare Giorgio Manetti: “Sono come Rossella O’Hara. Domani è un altro giorno”, ha detto la dama torinese chiedendo all’opinionista di smetterla di condizionare Manetti. Il cavaliere ha però escluso qualsiasi possibilità di ritornare con Gemma, che è scoppiata in lacrime: “Non sono riuscita a farmi capire come avrei voluto. Volevo semplicemente capire perché avesse continuato a negare di aver detto di avermi amato. Se me lo avesse detto prima, avremmo potuto prendere decisioni diverse. Sento il linguaggio del suo corpo, è trattenuto. Sono come Rossella O’Hara che è stata innamorata di Ashley tutta la vita”.

IL WEB DALL PARTE DI GEMMA

Tina non ha apprezzato il paragone con l’eroina di “Via col vento”: “Ma potrà mai paragonarsi a Rossella O’Hara? Ma chi ti credi di essere? Non devi darmi ordini, io dico la mia. La prossima volta ti prendo quei capelli e me li metto sull’abito al posto delle piume. Quei quattro capelli sbiaditi come la tua figura”. Dopodiché, Tina Cipollati ha rovesciato un bottiglietta d’acqua in testa a Gemma, tra le risate e gli applausi del pubblico. Inaspettatamente Gemma ha reagito da signora: “Questo non è niente Maria, sono abituata a ben altro…I capelli me li tiro su”, ha detto alla padrona di casa Maria De Filippi. Sui social, però, il popolo del web si è schierato praticamente all’unanimità con la dama torinese: “Comunque, Gemma è stata una gran signora a non scomporsi dopo questa cosa, non importa se organizzata o meno”, “Fossi stata io al posto di Gemma, Tina l'avrei fatta volare a calci” e “Se fossi stata in Gemma avrei tirato a Tina una scarpa. All’inizio faceva ridere, ma così sta diventando irrispettosa”.

© Riproduzione Riservata.