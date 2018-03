UNA VITA/ Anticipazioni 2 marzo: Mauro si risveglia e chiede di Teresa ma...

Anticipazioni Una Vita, puntata 2 marzo: Mauro si risveglia dal coma mentre Felipe è al suo fianco. Intanto Teresa viene arrestata a causa delle accuse di Ursula.

02 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Le buone e le cattive notizie si alterneranno nella puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa. In essa, infatti, Celia sarà più che mai consapevole di come tra lei e Felipe non possa più esserci futuro. La donna metterà le cose in chiaro con il marito, dicendogli di non provare più nulla per lui ma allo stesso tempo deciderà di non rendere nota la notizia a tutti gli altri vicini di casa: sarà importante mantenere le apparenze e salvare il salvabile, anche se in casa la coppia apparirà più distante che mai. L'avvocato, distrutto da questa decisione della moglie, dovrà fare i conti anche con la probabile perdita del suo migliore amico: le condizioni di Mauro, infatti, continueranno ad essere molto gravi e lui si troverà ancora in coma, dopo l'ultima operazione alla quale è stato sottoposto. Ma proprio quando l'avvocato si troverà insieme a lui, pronto a dirgli addio, accadrà un graditissimo imprevisto...

UNA VITA: IL RISVEGLIO DI MAURO

Nella puntata di Una Vita di oggi, Felipe si recherà in ospedale per dire addio a Mauro, convinto che il poliziotto abbia i minuti contati. Ma si sbaglierà di grosso: il malato, infatti, si risveglierà proprio in quel momento, trovandosi davanti al suo più caro amico. Mancherà invece Teresa, la prima persona alla quale Mauro rivolgerà il suo pensiero. Quale sarà il motivo della sua assenza? Purtroppo la maestra sarà chiamata ad affrontare le nuove intromissioni di Ursula in seguito all'incidente avvenuto nella scuola: un palcoscenico è caduto sopra alcuni bambini ferendoli gravemente e Teresa, che era la responsabile della sicurezza dell'istituto, verrà ritenuta la colpevole di quel pericoloso imprevisto. Per questo il commissario Del Valle, dopo avere compiuto le verifiche del caso, si recherà ad Acacias 38 e arresterà la povera Teresa per tentato omicidio.

© Riproduzione Riservata.