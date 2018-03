Un posto al sole/ Valentina scagiona Franco con la sua confessione (Anticipazioni 2 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 2 marzo: Valentina decide di fare la cosa giusta e si reca dalla polizia per confessare le sue colpe. Franco verrà scagionato?

02 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Si conclude oggi la programmazione settimanale di Un posto al sole: come abitudine, infatti, la soap partenopea andrà in pausa il venerdì e tornerà regolarmente il lunedì con le sue avvincenti trame. E sarà un'ultima puntata incredibilmente avvicincente, grazie alla decisione che prenderà Valentina. Dopo la conversazione con Angela, pronta a tutto per riportare in libertà il suo Franco, la madre di Sofia tornerà a ragionare ed eviterà di commettere un errore imperdonabile. Per questo deciderà di recarsi in commissariato per raccontare la sua versione dei fatti: una scelta importantissima che potrebbe scagionare una volta per tutte Boschi, del tutto estraneo a quanto accaduto a Gaetano, e allo stesso tempo incriminare definitivamente il terribile usuraio. La vicenda potrebbe dunque arrivare alla svolta: sarà questa la fine dell'incubo che tiene banco oramai da diversi mesi?

Un posto al sole: Silvia sempre più vicina ad Emanuele

Nell'episodio odierno di Un posto al sole assisteremo inoltre ad una crisi improvvisa e inaspettata da parte di Silvia. La donna si sentirà in colpa per l'intromissione tra Diego e Rossella, dopo essersi resa conto che la figlia nutre dei veri sentimenti nei confronti del vicino di casa. Deciderà quindi di correre ai ripari e cercherà in Michele la persona alla quale raccontare i propri pensieri. Ma se il marito si dimostrerà meno interessato del previsto alla vicenda, ben diverso sarà il comportamento di Emanuele: l'editor sarà subito coinvolto dai timori della sua collaboratrice e la coppia apparirà più vicina e complice che mai. Sarà questo l'inizio di un 'pericoloso' flirt per una delle coppie più longeve della soap partenopea? Mentre sarà impegnato nel lavoro al Vulcano, Andrea riceverà una visita che lo sorprenderà: si tratterà della figlia Alice, che apparirà improvvisamente un'adolescente ai suoi occhi...

