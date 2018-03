Uomini e Donne/ Anticipazioni: Nicolò pronto alla scelta, Nilufar vicina all'addio? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Nilufar Addati abbandona il trono? Grosse difficoltà per la troinista; per Nicolò Brigante invece la scelta è...

02 marzo 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

Tanti dubbi su ciò che potrà accadere nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Nessun avvistamento che riguardi Nicolò Brigante è arrivato nelle ultime ore. Nell'ultima registrazione, il tronista ha ritrovato sia Virginia Stablum che Marta Pasqualato che nelle ultime settimane è stata al centro di grandi critiche. Nicolò pare ormai essere vicinissimo alla scelta che potrebbe essere annunciata proprio nel giorno della nuova registrazione. Ma chi tra Marta e Virginia ha conquistato il suo cuore? Mai come questa volta i dubbi sono davvero tanti e se da una parte c'è chi tifa per Virginia, come Gianni Sperti e gran parte del pubblico, c'è chi è invece convinto che sia palese l'interesse più forte di Nicolò per Marta. Un interesse nato anche dagli scontri, dai battibecchi in studio, "più stimolanti rispetto alla calma piatta di Virginia", scrive qualcuno sul web.

LO SFOGO DI NILUFAR ADDATI

E se c'è chi si appropinqua a fare la sua scelta, a Uomini e Donne c'è anche chi potrebbe abbandonare, soprattutto ora che uno dei "suoi preferiti" è passato a corteggiare un'altra. Stiamo parlando di Nilufar Addati che, come svela il Vicolo delle News, nel corso dell'ultima registrazione ha avuto un forte sfogo in studio. In lacrime, la tronista ha dichiarato che da questa esperienza sta ricevendo batoste troppo dure e che non la sta quindi vivendo con il giusto animo. D'altronde i suoi corteggiatori non hanno affatto apprezzato che lei abbia voluto nuovamente incontrare Lorenzo Riccardi dopo il bacio di quest'ultimo a Sara Affi Fella e dopo la sua dichiarazione per lei. Un gesto, quello di Nilufar, che ha portato sia Giordano che Nicolò Ferrari ad abbandonare lo studio. La Addati potrebbe addirittura decidere di abbandonare lo studio e non solo perchè, probabilmente, l'unico ragazzo che le interessava davvero vuole Sara, ma per le tante difficoltà trovate sul trono.

