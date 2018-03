Uomini e Donne/ Anticipazioni, Tina e Gemma: un addio in studio? L'appello a Maria De Filippi (Trono Over)

02 marzo 2018 Anna Montesano

Continua ad essere lei la più criticata del Trono Over di Uomini e Donne. Stavolta Tina Cipollari ha superato il limite, almeno stando a quanto si legge sul web. Sono molti i telespettatori furiosi con l'opinionista e tutto a causa dell'ennesimo gesto ai danni di Gemma Galgani. Il pubblico di Uomini e Donne non perdona il gavettone fatto in studio alla Galgani ed è in rivolta sui social, dove arriva l'ennesimo appello a Maria De Filippi. "Non capisco Maria cosa aspetta a mandare via dallo studio, per sempre, Tina. È diventata una pagliaccia ridicola. Che vergogna che è Tina. ....FUORI DALLO STUDIO" chiede a gran voce una telespettatrice tra i commenti Facebook. Ma c'è ancora chi rincara la dose e usa parole più importanti: "Da docente dico che non è proprio un bel esempio per o giovani che guardano il programma. Si parla tanto di bullismo e poi??? La redazione farebbe bene a sottolineare che era tutto predisposto a dovere per aumentare l'audience!"

MARIA DE FILIPPI ACCONTENTA IL PUBBLICO?

Sarà però difficile che Maria De Filippi accontenti questa parte di pubblico e cacci Tina Cipollari dal programma di Canale 5. L'opinionista, anzi, acquisisce un ruolo sempre più importante nel noto studio di Uomini e Donne, dove presto la vedremo anche nei panni di tronista. D'altronde, se le critiche continuano ad essere tante per l'opinionista, l'audience la premia, così come premia Gemma Galgani. Gli ascolti sono sempre molto alti quando la dama è al centro dello studio e di sicuro lo saranno anche quelli della puntata del gavettone di Tina Cipollari. Anche in questa occasione, lo share darà ragione a Maria De Filippi.

