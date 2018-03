Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: nuovi incontri per Giorgio Manetti? (2 marzo 2018)

Uomini e Donne, oggi 2 marzo 2018 in onda la terza parte del trono over. Giorgio Manetti al centro dello studio per conoscere nuove dame? Nuove polemiche in studio

02 marzo 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

La settimana di Uomini e Donne, come di consueto, si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Puntate davvero scoppiettanti e ricche di litigi quelle degli ultimi giorni, che hanno visto più volte al centro dell'attenzione Gemma Galgani, che potrebbe essere anche quest'oggi protagonista. Dopo il gavettone di Tina Cipollari, che tante critiche ha scatenato sul web. Gemma potrebbe tornare ad intervenire di fronte alle nuove conoscenze di Giorgio Manetti. Oggi il cavaliere potrebbe tornare al centro dello studio in vista di nuove conoscenze. Giorgio avrà conosciuto nuove dame? O riceverà in studio nuove signore arrivate per conoscerlo? E come la prenderà Gemma che, proprio in queste puntate, ha annunciato di voler chiudere per sempre con Giorgio dopo la sfuriata avuta dal cavaliere?

NUOVA SFILATA PER IL PARTERRE MASCHILE?

Al centro dello studio potrebbe poi tornare Emy, dama ultimamente spesso al centro delle critiche di Gianni Sperti. La dama di Uomini e Donne non convince del tutto l'opinionista, che crede sia più interessata alla visibilità del programma e a rimanere in studio che a trovare l'amore, visto che, finora, nessuno pare andarle bene. Non mancherà la nuova diretta Facebook, con ospiti che proporranno al pubblico a casa posti di lavoro. A sorpresa potrebbe inoltre tornare un momento molto apprezzato dal pubblico di Uomini e Donne: la sfilata. Stavolta a mostrare i propri outfit al pubblico e al parterre in studio potrebbero essere i cavalieri. Insomma, ne vedremo davvero delle belle!

