#cartabianca/ Anticipazioni 20 marzo: il punto sulla formazione del nuovo Governo?

#cartabianca torna in onda oggi, in prima serata su Raitre, con un nuovo appuntamento condotto da Bianca Berlinguer: tra i temi probabili, il punto sulla formazione del Governo.

20 marzo 2018 Stella Dibenedetto

#cartabianca, Raitre

Oggi, martedì 20 marzo, alle 21.15 su Raitre, torna in onda #Cartabianca con l’appuntamento serale in prima serata. Bianca Berlinguer, in onda tutti i giorni anche alle 18.25, insieme ai suoi ospiti, torna ad occuparsi della situazione politica italiana, ma anche dei problemi legati all’attualità. Di cosa si parlerà in questo nuovo appuntamento? Le anticipazioni non sono state ancora rese note, ma a pochi giorni dall’elezione dei Presidenti delle Camere, Bianca Berlinguer dovrebbe fare il punto sulla formazione del nuovo Governo. Venerdì 23 marzo, per la prima volta dopo le elezioni del 4 marzo, si riuniranno le due Camere per eleggere i Presidenti. Sarà un momento fondamentale per capire le strategie e le alleanze dei partiti con il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord che vorrebbero guidare il Paese alla luce dei risultati ottenuti. Un momento di svolta, poi, ci sarà quando il Quirinale darà il via alle consultazioni. Cosa accadrà, dunque, al Governo Italiano? Ci sarà una maggioranza in grado di governare?

I FEMMINICIDI TRA GLI ALTRI TEMI DELLA PUNTATA?

#Cartabianca non è solo un programma di approfondimento politico, ma anche social. Bianca Berlinguer, oltre ad ospitare anche personaggi del mondo dello spettacolo, dedica spazio anche ai temi d’attualità. Tra i temi della serata, dunque, potrebbero esserci i femminicidi dopo l’ennesimo omicidio di una donna. Immacolata Villani, una donna di 31 anni, è stata uccisa ieri, con un colpo di pistola, davanti alla scuola della figlia, dal marito dal quale si stava separando. E’ l’ennesimo episodio di violenza contro le donne. Bianca Berlingue si occuperà anche di questo? La puntata potrà essere seguita sia in diretta su Raitre che in streaming sul sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione sui dispositivi mobili.

