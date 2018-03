ALESSANDRO BORGHESE, 4 RISTORANTI/ Anticipazioni ultima puntata: lo chef a Milano (20 marzo)

Alessandro Borghese, 4 ritoranti torna in onda oggi, martedì 20 marzo, con l'ultima puntata della quarta stagione. Lo chef a Milano per eleggere la miglior pizzeria gourmet.

20 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti

Alessandro Borghese vola a Milano per l’ultima puntata della stagione di 4 Ristoranti. Oggi, martedì 20 marzo, alle ore 21.15 su Sky Uno HD, va in onda l’ultima puntata della quarta stagione del reality show che, in quest’edizione, ha incollato davanti ai teleschermi una media di 1 milione 500 mila spettatori a puntata. Dopo aver attraversato l’Italia, macinando chilometri, per scoprire il miglior ristorante o la miglior trattoria di una determinata zona, Alessandro Borghese ha scelto di congedarsi dal pubblico fermandosi a Milano per dedicare l’ultima puntata di 4 Ristoranti al prodotto italiano più famoso all’estero ovvero la pizza. Nell’ultimo appuntamento, infatti, verrà eletta la miglior pizzeria gourmet di Milano. A sfidarsi saranno i seguenti locali: Lievità, Pizza Biscottata Gourmet, Garage Pizza & Co e Assaje Pizzeria – Friggitoria. Come in ogni puntata, anche questa sera, ogni concorrente dovrà cercare di conquistare non solo il palato del giudice, ma anche quello dei rivali. Ogni concorrente, infatti, invita a cena il giudice e gli altri tre chef che assegnano un voto da 0 a 10 in base al menù, alla location, al servizio e al conto. Quale sarà, dunque, la miglior pizzeria gourmet di Milano?

I QUATTRO LOCALI DELL’ULTIMA PUNTATA

Scopriamo i quattro locali protagonisti dell’ultima puntata della quarta stagione di 4 Ristoranti. Giorgio è il maestro pizzaiolo di “Lievità”. Esteticamente, il locale ricorda uno di quei vecchi posti di ritrovo di Mlano dove è possibile gustare una deliziosa pizza. Giorgio che si definisce un ragazzo serio come la sua pizza, è convinto che a Milano sia l’unico che abbia avuto il coraggio di staccarsi dalla classica pizza napoletana usando, per l’impasto, anche farine diverse. Carlo e la compagna Giovanna sono i titolari de La Pizza Biscottata Gourmet. Alla sue spalle, Carlo ha un’esperienza come direttore in hotel a cinque stelle e in un ristorante stellato. La sua pizza viene cotta prima in forno e poi sulla piastra per donarle l’effetto biscottato. Il suo locale, elegante e molto chic, è fornito di due ampie sale e un bancone bar. Matteo titolare del Garage Pizza & Co, è capace di accostare anche ingredienti improbabili per una pizza introvabile altrove. “Sono ingredienti che vengono appoggiati sopra la pizza, in gran parte post cottura e caratterizzata da un impasto idratato, che fa lievitare la pizza in modo differente rispetto a quella classica”, afferma Matteo. Il locale è moderno, arredato con molti materiali di recupero. Ludovica, infine è la titolare di Assaje. Di origini napoletane, dopo aver vissuto e studiato a Londra, si è trasferita a Milano dove produce una pizza in cui sono fondamentali gli ingredienti, tutti rigorosamente partenopei. Anche il locale ricorda la sua Napoli con un arredamento in cui, come colori, spiccano l’azzurro e il bianco.

© Riproduzione Riservata.