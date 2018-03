ALESSIA MARCUZZI/ Ultimo anno della conduzione sotto i colpi di Striscia La Notizia? (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi contestata dai fan dell'Isola dei Famosi 2018: alcuni però la sostengono ed apprezzano la sua precedente sfuriata con Eva Henger.

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018

Alessia Marcuzzi dovrà lasciare l'Isola dei Famosi 2018? La domanda più quotata degli ultimi giorni continua a fare il giro dei social, dividendo l'opinione pubblica a metà. C'è chi infatti l'ha vista fin troppo aggressiva nei confronti di Eva Henger durante l'ultima diretta, fra cui anche la stessa ex concorrente, e chi invece pensa che abbia fatto bene. Dopo tutto il canna-gate ha stufato molti telespettatori, che preferirebbero voltare pagina. Altri ancora invece parlano di una sua possibile sostituzione con Simona Ventura, ma fino ad ora si tratta di una speranza più che di una possibile valutazione da parte degli autori. Dopo tutto Alessia è uno dei volti storici del reality e quanto accaduto nella scorsa puntata va comunque a favore dello share e del gossip sul programma. Non è escluso tuttavia che gli ascolti in calo comportino l'entrata in scena di qualche ospite a sorpresa, come sta succedendo per esempio con Valeria Marini, fra i personaggi più accreditati dagli amanti del trash.

FOTO, LA CONDUTTRICE CON I PICCOLI DI A CASA DI EDO

Lontano dall'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi continua il suo impegno su altri fronti. La scorsa settimana l'abbiamo vista infatti a Disneyland Paris per il compleanno della figlioletta, mentre la giornata di ieri l'ha trascorsa al fianco di Elena Santarelli ed i piccoli pazienti del Bambin Gesù di Roma. Una scelta importante se si pensa alla lotta familiare che sta portando avanti la Santarelli, per via delle condizioni di salute del figlio. Le due colleghe hanno infatti riso, scherzato e giocato con i piccoli che si trovano A casa di Edo, la struttura che l'Associazione Edoardo Marcangeli Onlus ha realizzato in omaggio ad Edoardo, il bambino scomparso poco tempo fa. L'organizzazione ha voluto ringraziare pubblicamente le due vip con un post sui social, sottolineando come la Santarelli sia "mamma di un bimbo guerriero" e che entrambe hanno contribuito a rendere speciale la serata di tutti i piccoli di A casa di Edo. Clicca qui per vedere il post con Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli.

FOTO, IN POSA CON MARA VENIER E DANIELE BOSSARI: I COMMENTI DEI FAN

Alessia Marcuzzi è sempre più decisa: l'Isola dei Famosi 2018 per lei vuol dire innanzitutto unità. La conduttrice ha voluto mostrarsi in un post sui social al fianco delle due spalle di quest'edizione, i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari: la foto li ritrae tutti e tre stretti e vicini. Scanzonata la zia Mara che sorride, così come Daniele, che di contro ha la testa appoggiata a quella della Marcuzzi. "Noi ci vogliamo bene", sottolinea la timoniera nel repost a Mara e mettendo ancora una volta a tacere i rumors che li vedrebbero tutti e tre ai ferri corti. Clicca qui per vedere il post di Alessia Marcuzzi. La foto sembra essere piaciuta molto ai sostenitori, ma molti sono spuntati per commentare la sfuriata che la Marcuzzi ha avuto nell'ultima diretta contro Eva Henger: "Tirate giù la maschera a quella (Eva Henger, ndr), continuate così"; "Vi stimo andate avanti"; "Ti auguro di riuscire a parlarle".

