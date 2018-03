ALI'/ Su Rete Quattro il film con Will Smith e Jamie Foxx (oggi, 20 marzo 2018)

Alì, il film in onda su Rete Quattro oggi, martedì 20 marzo 2018 alle ore 23,50. Una pellicola biografica realizzata nel 2001 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica Sony Pictures Entertainment ed è stata distribuita in Italia dalla Cecchi Gori Group. Il film è stato diretto dal regista Michael Mann con il soggetto scritto da Gregori Allen Howard mentre per la stesura della sceneggiatura hanno collaborato Stephen J. Rivele, Christopher Wilkinson, Eric Roth e lo stesso Michael Mann. Le musiche sono state composte da Pieter Bourke e Lisa Gerrard, il montaggio è stato eseguito da William Goldenberg e Lynzee Klimgmann e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Emmanuel Lubezki. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema hollywoodiano come Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voigt, Mario Van Peebles, Ron Silver e Jeffrey Wright. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALI', LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Muhammed Ali il cui vero nome è Cassius Clay Jr., è stato uno dei più grandi pugili della storia della boxe. Nato a Louisville nel gennaio del 1942, ha scritto storie epocali diventando protagonista di incontri che ancora oggi vengono enfatizzati durante trasmissioni di ogni genere. In questo film viene riportata la vita di questo straordinario atleta ed uomo, ed in particolare un lasso di tempo di dieci anni che vanno dalla straordinaria vittoria e per certi versi inaspettata, nell’incontri con Sonny Liston fino allo scontro – incontro con George Foreman. Liston all’epoca era il campione del mondo nella categoria pesi massimi e Muhammed Ali nonostante i pronostici della vigilia che lo davano per spacciato, ha avuto la meglio arrivando ad indossare quella cintura che era stata per lui il principale obiettivo di sempre. Un risultato ottenuto con tantissimo impegno e spirito di sacrificio. In questo periodo Muhammed Alì non si occuperà soltanto di impegni sportivi, allenamenti ed incontri ma anche e soprattutto di questioni sociali stringendo una grandissima amicizia con Malcolm X, politico americano che ha fatto dei diritti umani e la lotta a favore degli afroamericani il principale motivo di vita. Anche grazie all’amicizia con Malcom X, Muhammed Alì si avvicino alla fede islamico. In uno degli incontri disputati, Alì perse il titolo di campione del mondo il che lo portò ad organizzare il celebre The Rumble in The Jungle nel quale tentò e riuscì a riprendere il titolo ai danni di un altro straordinario campione come George Foreman. Questo è stato probabilmente l’incontro più importante dell’intera storia del pugilato e tra l’altro fu il primo ad essere organizzato da un giovanissimo Don King.

