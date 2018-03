AMAURYS PEREZ/ Video, lite con Gaspare: ecco cosa gli rinfaccia a muso duro (Isola dei Famosi 2018)

Amaurys Perez è entrato in scontro persino con Gaspare, per via di un difetto caratteriale del comico. Fuori dall'Isola dei Famosi 2018, la moglie invece risponde alle accuse.

Amaurys Perez - Isola dei Famosi 2018

Settimana di fuoco per Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018: dopo aver trascorso un giorno a Isla Bonita al fianco di Alessia Mancini, il Naufrago è ritornato alle conosciute dinamiche della location maggiore. Lo scontro inatteso tuttavia questa volta è avvenuto con Gaspare, alias Nino Formicola, con cui l'ex campione si è dovuto confrontare per via di alcune divergenze sulla costruzione della tenda. In base al mutismo dell'amico, Amaurys ha deciso di aprire i rubinetti e rivelargli quale sia il suo peggior difetto: essere troppo nervoso. Il tutto parte da un dubbio che Perez ha manifestato sull'inclinazione di una parte della tenda, che ai suoi occhi non avrebbe fatto scorrere l'acqua verso il pavimento. Ogni volta che l'atleta sembra chiedergli qualcosa, Gaspare risponde alzando gli occhi e manifestando un forte fastidio per la domanda. A dare man forte a Perez è intervenuto anche Franco Terlizzi, che ha stretto una forte amicizia con il comico fin dal suo arrivo. Tutto però sembra essersi risolto nel giro di qualche minuto. Clicca qui per vedere il video con Amaurys Perez e Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.

ANGELA RENDE RISPONDE ALLE ACCUSE DI TRADIMENTO

Amaurys Perez è il traditore dell'Isola dei Famosi 2018? A rispondere a questa domanda ed alle voci di corridoio che in queste settimane hanno toccato l'ex campione di pallanuoto è la moglie Angela Rende, che ha deciso di mettere stop ai gossip che vedrebbero il marito intento in un tradimento in corso. Alessia Mancini o Cecilia Capriotti? A lungo sono stati questi i due nomi accostati al concorrente per via degli indizi lanciati tempo prima sul settimanale Chi e confermati in modo sibillino da Eva Henger. La moglie di Perez però non ci sta e scende in campo per difendere il suo uomo, sicura che in caso di tradimento di certo non avrebbe fatto l'errore di farsi "beccare" dalle telecamere. Certa del suo amore che dura da oltre 14 anni, la Rende non mette in dubbio che il marito sia stato corretto fin dal suo arrivo alle Honduras. E riguardo alle famose coperte condivise con la Capriotti, la moglie di Amaurys ha sottolineato che si siano solo limitati a dormire molto vicini. "Non so che motivo ci sia dietro questa indiscrezione", riporta Il Giornale, "ho lasciato ognuno alla propria coscienza".

SU ISLA BONITA CON ALESSIA MANCINI

L'Isola dei Famosi 2018 ha regalato ad Amaurys Perez e Alessia Mancini un momento speciale grazie a Isla Bonita. L'ex campione ha infatti conquistato il posto di Mejor in seguito alla squalifica di Marco Ferri per via di una scorrettezza fatta in una prova. Dopo aver scelto di portare con sé in questa nuova avventura l'ex velina, Perez è riuscito a ritagliarsi uno spazio tutto suo lontano dalle dinamiche di gioco e dalle tensioni recenti. Per i due concorrenti è stato anche un modo per parlare di Rosa Perrotta e Marco Ferri e confrontarsi sulla loro visione. Sembra che entrambi abbiano infatti un'opinione simile sui due concorrenti, con cui spesso hanno avuto qualcosa da ridire. Alessia però ha voluto anche lodare l'ex tronista napoletana, dato che è convinta che si sia sempre data molto da fare. Clicca qui per vedere il video di Amaurys Perez e Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018.

