Aida Nizar VS Riccardo Ferri/ Lo scontro nonsense dopo la mancata occasione in Honduras (Isola dei Famosi)

Aida Nizar, la spagnola nonsense dell’Isola dei Famosi 2018, dopo il mancato sbarco in Honduras per motivi di "budget", accusa Riccardo e Marco Ferri da Barbara d'Urso.

20 marzo 2018 Valentina Gambino

Aida Nizar, nonostante la mancata partecipazione all’Isola dei Famosi 2018, è stata ugualmente “ingaggiata” da Barbara d’Urso, che ha avuto modo di farla conoscere anche in Italia. La spagnola ha esordito a Pomeriggio 5 con un filmato “ai danni” di Riccardo Ferri, il padre di Marco, l’influencer che attualmente si trova in Honduras. L’ex calciatore dell’Inter ed attuale dirigente nel Vicenza, ha ricevuto un video-messaggio da Aida Nizar (concorrente della quinta edizione della versione spagnola del Grande Fratello Vip) alla quale – tra le altre cose – aveva preso parte anche il figlio prima di raggiungere le assolate spiagge del programma di Canale 5. “No, non conosco nessuna Aida tra le ex di mio figlio. Il video-messaggio? Sono molto contento, sì. Sono a C’è posta per te? Sono già tutto sudato”, ha ironizzato Riccardo. Poi le parole di lei: “Riccardo, tesoro, brindiamo al nostro incontro! Ti sarebbe piaciuto avermi come nuora! Ti ricordi Aida? Questa donna solare, travolgente, così vivace… Con Aida, hanno buttato via lo stampo. Con Marco Ferri, invece, no. Lui è un cagnolino. Questa donna, spagnola, passionale, ha detto di no a Marco Ferri. E così anche Paola Di Benedetto. Quando sei una donna in gamba, non ti piace questo tipo di uomini”.

Aida Nizar, la spagnola nonsense dell’Isola

Il video-messaggio per Riccardo Ferri si è poi concluso con una “minaccia”: “Percepisco la tua paura ma questa domenica, noi dobbiamo parlare. Aida bucherà lo schermo! Senza dubbio. Arriverò alla grande in Italia per parlare con Riccardo Ferri. Ricordati che io ho detto che non mi piace Marco Ferri. Bacioni per tutti”, conclude Aida. Successivamente è arrivata proprio la sua ospitata a Domenica Live e anche in quel caso, non si è assolutamente capito dove volesse arrivare. “Domenica, devo incontrarla? Rimetto gli scarpini da calcio con i parastinchi! Aida, che rimanga lì, per amor di Dio! Lei come nuora? Oh, Madonna… Figurati se io tolgo Marco ad un bocconcino così… È una donna da tenere un po’ distante”, aveva comunque precisato Riccardo Ferri con ironia. Aida, è sbarcata a Domenica Live si è ancora scagliata contro Marco Ferri ricevendo proprio le accuse del padre di lui. La donna in seguito, ha ringraziato Barbara d’Urso tramite social per il sostegno: “Cara @barbaracarmelitadurso, ti RINGRAZIO per avermi sostenuto a Domenica Live quando il padre di Marco Ferri mi ha attaccato. Ti voglio dire che il successo che ho avuto e che continuo ad avere è dovuto solo alle mie capacità e non certo all’aiuto di personaggi come loro!!”, ha scritto su Instagram. Una parentesi di televisione che potevano perderci? Sì, la risposta dovrebbe essere esatta.

