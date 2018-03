Al Bano e Romina Power/ Video, i due sul palco insieme: "Lui ha un solo amore, sè stesso" (Mattino 5)

Al Bano e Romina Power tornano insieme sul palco per il tour in Germania e alla luce di quello che sta succedendo le battutine a Mattino 5 non mancano, solo voglia di successo?

20 marzo 2018 Hedda Hopper

Al Bano e Romina Power

E' ancora Al Bano e Romina Power a Mattino 5. La soap italiana del momento è sicuramente incentrata sul leone di Cellino San Marco ("Un vero esempio di uomo e di eterosessualità che ha dato tutto alle sue donne", scherza Marco Balestri) e sulle sue donne. Loredana Lecciso è stata ospite a Domenica Live, in esclusiva, per un'intervista in cui ha confermato la crisi con il suo compagno ma anche il suo ritorno a Cellino San Marco nella casa che i due condividono e in cui si sono amati. Naturalmente Federica Panicucci non ha fatto il nome della sua acerrima rivale e nemica (Barbara D'Urso) ma non ha potuto fare lo stesso il suo collaboratore che ha riportato alcuni stralci dell'intervista nel suo servizio. L'argomento è sempre lo stesso e se qualcuno rilancia dicendo: "Con il successo che ottengono anche io sarei tornata con il mio ex per ottenerlo", altri sono convinti che tra lui e Romina Power ci sia un'alchimia magica che il pubblico percepisce subito e questo spiega l'amore che li circonda e la presenza ai loro concerti.

LE ACCUSE DI MARIA TERESA RUTA

Purtroppo non tutti sono d'accordo e dal parterre di Mattino 5 si solleva un grido che cerca di rendere chiara la situazione. A dire la sua è Maria Teresa Ruta che, ospite in studio con tanto di ciabatte rosse (proprio in versione massaia da pettegolezzo) conferm: "Al Bano ha un unico amore, sé stesso e, naturalmente, dopo arriva anche la musica". Questo spiegherebbe la sua poca voglia di fare chiarezza sulla situazione e perché quando gli si parla di vita privata lui vira l'argomento sui suoi concerti, sulla sua tenuta o sui suoi progetti, solo un modo per evitare l'argomento o voglia di fare pubblicità al proprio lavoro? Davvero Al Bano ha bisogno di questi mezzucci per ottenere visibilità? Il dibattito è ancora aperto. Clicca qui per vedere il servizio.

